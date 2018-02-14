Экс-депутат Госдумы рассказал, на какие деньги сын беглого Януковича финансировал создание "ДНР" и "ЛНР"

Россия подкупила экс-президента Виктора Януковича с целью склонить его к "правильному" политическому решению во время событий на Майдане. В свою очередь сын беглого президента Александр Янукович профинансировал создание так называемых "ДНР" и "ЛНР" из денег, которые получила его "семья" за отказ от ассоциации с ЕС и при соблюдении пророссийского курса.

Об этом рассказал экс-депутата Госдумы Илья Пономарев во время допроса в Оболонском райсуде Киева, пишет Украинская правда.

По его словам, власти России были недовольны происходящим на Майдане, поскольку понимали, что руководству Украины может понадобиться помощь, чтобы справиться с возникшей ситуацией.

"Были жалобы, что украинское руководство действует непоследовательно и не принимает жесткие меры, что позволило бы уже это все закончить (протесты на Майдане — ред)", — рассказал Пономарев.

Адвокаты пытались всяческим образом препятствовать Пономареву ответить на вопрос о том, что Янукович получил от российских властей один миллиард долларов

Однако суд разрешил российскому политику ответить на данный вопрос.

"Полностью подтверждаю, что это был подкуп в прямом смысле. Адвокатам надо подарить учебник по экономике", — сказал Пономарев.

"По информации, полученной мной от информаторов, в том числе, из окружения вице-премьера Игоря Шувалова, которые говорили, что была задача финансово заинтересовать представителей "семьи" Януковича. Ведь в России все понимали, что Украиной управляют под средством семейных связей и интересов", — рассказал он.

Пономарев отметил, что так называемая продажа облигаций была "классической инсайдерской сделкой", которая позволила обогатиться старшему сыну Януковича Александру Януковичу.

Он добавил, что на фондовом рынке в Росси, по его сведениям, участвовал один крупнейший инвестиционный фонд "Templeton", хотя позже он узнал, что было еще несколько операций с дисконтом через другие фонды.

"В ряде стран подобные сделки является уголовно наказуемым делом", — подчеркнул Пономарев.

Он отметил, что это было сделано, чтобы склонить экс-президента Януковича "к правильному политическому решению".

Позже адвокаты потребовали от Пономарева назвать конкретные фамилии людей в российском правительстве, которые сообщили ему информацию о тайных сделках по продаже облигаций.

На что российский политик ответил, что это был один из сотрудников аппарата вице-премьера Шувалова.

"Я бы хотел назвать конкретную фамилию, но не могу, поскольку этот человек находится в России и если я назову его фамилию, ему будет угрожать физическая опасность", — заявил Пономарев.

Кроме того, экс-депутат уточнил, что "семью" Януковича, получившую миллиард долларов за отказ от ассоциации Украины с ЕС, за несоблюдение пророссийского курса заставили отправить эти средства на финансирование "ЛНР" и "ДНР"., пишет Укринформ.

"По той информации, которая у меня есть, первоочередный этап того, что там происходило, с образованием "ЛНР" и "ДНР", финансировался конкретно Александром Януковичем. Почему? Потому что в этом мире на языке, понятном вашему бывшему президенту, ему сделали "предъяву", что "мы тебе денег отгрузили, а ты не выполнил свои обязательства, так давай делай что-то полезное", — заявил экс-депутат.

По его словам, от Януковича требовали оставаться президентом, чтобы страна не шла в ЕС, не шла в НАТО, осталась в российской сфере влияния.

"Как следствие, Янукович, потерял власть, и страна резко "качнулась" на Запад. То есть стало не лучше, а хуже. И говорили, что это как раз результат неумелых действий президента. Что он сам своими руками расшатал ситуацию", – отметил Пономарев.

Как известно, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.