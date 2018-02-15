Генерал рассказал о состоянии украинской армии перед войной с Россией

Украинская армия в начале агрессии России находилась в деморализованном состоянии: военные не были готовы стрелять во врага.

Об этом заявил генерал-полковник, первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, который с 25 марта по 3 июля 2014 года занимал должность исполняющего обязанности министра обороны, на допросе по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, пишет УНИАН.

"Когда стреляли люди Гиркина (так называемого бывшего "министра обороны" бандформирования "ДНР" — ред.) под Славянском в офицеров СБУ и убили "альфовцев", еще солдаты ВСУ одной из рот отдельного аэромобильного 80-го полка думали, стрелять по этим негодяям или нет. Люди были не готовы к этому. Уже лежало тело капитана "Альфы" бездыханное, уже по ним (военным — ред.) вели огонь, но они задумывались, делать ли это (отвечать — ред.)", - заявил он.

Он также навел пример, когда под Еленовкой в Донецкой области "приехали сепаратисты, с ними побратались, водочки попили, а потом их как свиней расстреляли коварно".

Генерал еще раз подчеркнул, что "армия не была готова, она была деморализована".

Напомним, беглый экс-президент Виктор Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.