"Нет быстрого движения". Глава МИД Дании оценил борьбу с коррупцией в Украине

В Украине ситуация относительно борьбы с коррупцией перед президентскими и парламентскими выборами в 2019 году остается сложной, заявил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

Во время выступления на Украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности министра спросили: Украина при президентстве Петра Порошенко движется вперед или назад в плане борьбы с коррупцией?

"Я считаю, что сейчас это очень сложная ситуация, потому что вы имеете приближение выборов в 2019 году", — отметил Самуэльсен.

"Мы должны быть критиками. У нас должен быть критический диалог. И важно, что мы не будем отступать, потому что чувствуем, что это срабатывает для российского нарратива", — сказал глава МИД Дании.

В то же время он отказался отвечать, когда ему было повторно поставлен тот же вопрос, сообщает УНИАН.

"Я не буду отвечать на это, потому что я считаю, что существует возможность сохранить динамику. Но я должен быть честным, сейчас нет быстрого движения. Это будет ложью — так говорить", — сказал Самуэльсен.

Вместе с тем он заявил, что именно поэтому международные партнеры присоединяются, чтобы помогать Украине.

По его словам, разговоры о реформах, даже в успешных странах, иногда становятся сложными перед приближением выборов.

"Безусловно, мы сталкиваемся с внутренней борьбой, мы сталкиваемся с давлением со стороны России, мы сталкиваемся со всеми препятствиями, но это не позволяет мне сделать вывод, что нет перспективы. Нет, перспектива существует. Мы говорим о стакане, наполовину незаполненном. Он заполнена наполовину. И мы должны нажать, чтобы получить еще лучшие результаты", — подчеркнул глава МИД Дании.

В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter прокомментировал позицию своего датского коллеги Андреса Самуэльсена, который отказался отвечать на вопросы о реформах в Украине.

"Не наезжайте на моего друга Андреса", — попросил Климкин.

Министр также признал, что в ходе украинских реформ есть пробелы, из-за чего сложно говорить о них только положительно.

"Он (глава МИД Дании) прав, что стакан наполовину полон. К тому же у нас таких стаканов много и все их нужно наполнять", — пояснил Климкин.

Не наїздіть на мого друга Андреса :). Він має рацію, що склянка наполовину повна. До того ж у нас таких склянок багато і всі їх треба наповнювати :) https://t.co/yv6khoEKVF — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 17, 2018

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что проблема коррупции в Украине преувеличивается врагами страны.