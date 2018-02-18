В центре Киева проходит вече за импичмент президента, фото и видео

В центре Киева на Михайловской площади в Киеве около 8 тысяч сторонников лидера партии "Рух нових сил" Михеила Саакашвили, который выслан из Украины в Польшу, проводят всеукраинское вече "За будущее".

Об этом сообщает с места событий корреспондент Украинские Новости.

Активисты требуют импичмента президента Петра Порошенко.

До этого активисты прошли маршем от парка им. Тараса Шевченко по ул. Владимирской до Михайловской площади.

Около половины присутствующих присоединились к акции уже после начала марша.

Шествие прошло без инцидентов, однако активисты утверждают, что некоторым участникам из батальона "Донбасс" не позволили присоединиться к маршу.

На Михайловской площади установлена сцена и аппаратура, выступают лидеры активистов.

На вече выступят депутаты Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что в центре Киева началась акция протеста "Марш за будущее".