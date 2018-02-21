Климкин назвал два пути для захваченной части Донбасса

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что для захваченной части Донбасса есть только два пути — еврореинтеграция или российская оккупационная администрация.

Чиновник уверен, что во время настоящих свободных и честных выборов люди выберут первое, написал он в своем аккаунте в Twitter, комментируя подписание президентом Петром Порошенко закона о реинтеграции территории.

"Для оккупированного Донбасса есть только два пути: или еврореинтеграция, или российская оккупационная администрация… Кстати, то же касается и оккупированного Крыма", — отметил министр.

Для окупованого Донбасу є лише два шляхи: або єврореінтеграція :), або російська окупаційна адміністрація. Впевнений, що під час справжніх вільних та чесних виборів люди виберуть перше. До речі, те ж стосується і окупованого Криму. https://t.co/2PyOp4G0uf — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 20, 2018

Напомним, 18 января Верховная Рада приняла в целом законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (закон называют о реинтеграции или деоккупации Донбасса).

