Два пути Порошенко. Политолог объяснил, зачем президенту досрочные выборы

Вероятный роспуск Верховной Рады может иметь две причины, заявил директор социологической службы "Украинский барометр", политолог и социолог Виктор Небоженко на чате в "Главреде".

"Первая — президенту очень мешает "сепаратистская" позиция премьер-министра Гройсмана, который все дальше и дальше отходит от личных планов президента. Вторая — свободомыслие и желание влиять на политику "Народного фронта". То есть Порошенко нужны досрочные выборы парламента не столько для получения пропрезидентского большинства в парламенте, сколько для того, чтобы расчистить политическое поле от "Народного фронта", — считает он.

Эксперт подчеркнул, что У Порошенко есть два пути: либо начать жесточайшую кампанию по борьбе с коррупцией против своих бывших друзей, то есть лидеров "Народного фронта"; либо пойти на досрочные парламентские выборы.

"Причем необязательно, что будет выбран вариант досрочных выборов — вполне возможно, что генеральный прокурор возьмется за борьбу с коррупцией, особенно после появления Антикоррупционного суда. И эта борьба будет направлена, прежде всего, на уничтожение лидеров "Народного фронта". Дело Мартыненко уже есть, как вы уже знаете. А остальных черновицких бизнесменов нетрудно будет догнать…", — отметил политолог.

Он добавил, что с помощью досрочных выборов Порошенко будет пытаться избавиться от неуверенных политических союзников.

"Ему нужна собственная политическая сила. А это можно сделать двумя путями — либо наказать, либо через выборы. Пока что трудно предположить, каким путем пойдет президент", — резюмировал Небоженко.

Напомним, ранее Небоженко рассказал о "приватизации власти" в Украине.