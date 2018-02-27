Порошенко проведет в среду пресс-конференцию

Местом проведения пресс-конференции станет Художественный арсенал.
В среду, 28 февраля, состоится пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко.
Пресс-конференция на тему "Вызовы — 2018" начнется в 15.00, сообщает пресс-служба главы государства.
Местом проведения пресс-конференции станет Художественный арсенал (ул. Лаврская, 12).
Напомним, последний раз Порошенко давал большую пресс-конференцию 14 мая 2017 года. Встреча с журналистами была посвящена Дню Европы и предоставлению Украине безвизового режима с Европейским Союзом.