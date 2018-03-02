Янукович предлагал Путину ввести в Украину миротворческую полицейскую миссию

2 марта 2018, 12:25

Янукович заявил, что написал Путину не письмо, а обращение.

Виктор Янукович.

Экс-президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции 2 марта 2018 года признал, что в 2014 году написал обращение к лидеру РФ Владимиру Путину в котором просил ввести войска в Украину.

По его словам, он вносил предложение рассмотреть введение полицейской миротворческой миссии и проинформировать мировое сообщество о том, что произошло нашей стране, сообщает Гордон..

"Путину я написал не письмо, а обращение", – заявил Янукович.

По его словам, похожее обращение он направил 22 февраля 2014 года странам-гарантам соглашения от 21 февраля 2014 года, 

"Разница была в том, что в этом письме-обращении я ссылался не на мирное соглашение, а на договор о дружбе и взаимопомощи, который был между Украиной и Россией", – сообщил Янукович.

По его словам, он предложил Путину провести консультации. "Вносил предложение рассмотреть во время консультаций введение полицейской миротворческой миссии", – продолжил экс-президент.

"Второй вопрос, по которому я обратился – это проинформировать мировое сообщество о том, что произошло в Украине", – добавил Янукович. По его мнению, тогда в стране произошел государственный переворот.

"Я, когда обращался к президенту Путину, я предлагал, согласно договора, начать консультации… А, поскольку консультации предполагают дальнейшее решение, которые должны принять парламенты двух стран, то есть, должны быть сначала наработаны предложения, потом они должны быть ратифицированы… Мы должны были идти про процедуре… Но процедура эта не была начата… Я обратился 1 марта, а представители МИДа обратились 27 февраля в МИД России с аналогичным предложением начать консультации. И уже 28 февраля МИД России своей нотой отказал МИДу Украины. И когда они получили мое письмо, соответственно, разделить ответ или ноту на две части они не могли. То есть никакие консультации у нас не начались", – говорит Янукович.

Он добавил, что "единственное, что они выполнили по моей просьбе – это проинформировали мировую общественность, проинформировали ООН".

По словам Януковича, был проинформирован тогдашний постоянный представитель России в ООН  Виталий Чуркин. "Это заявление мое носило чисто информационный характер, и больше оно никак не использовалось", – рассказал Янукович.

Ранее сообщалось, что украинские правоохранители получили от секретариата ООН официальную фотокопию письма экс-президента Виктора Януковича президенту РФ Владимиру Путину от 1 марта 2014 года с просьбой ввести Вооруженные силы РФ на территорию Украины.

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