Опубликовано письмо Януковича к Путину с просьбой о вводе войск в Украину

Опубликовано письмо беглого экс-президента Украины Виктора Януковича к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой ввести российскую армию на территорию Украины.

Местом написания письма значится Ростов-на-Дону а сам документ датируется 1 марта 2014 года.

В своем письме Янукович пространно описывает хаос и насилие, которые под влиянием неких "западных сил" якобы царили в Украине в 2014 году.

"Как официально избранный президент Украины, заявляю. События на Майдане, незаконный захват власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны. В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму — под угрозой", — говорится в обращении.

Он пишет, что исчерпал все политические и дипломатические силы для остановки кровопролития и в связи с этим просит президента Путина ввести войска РФ для восстановления правопорядка и защиты населения.

"В связи с этим обращаюсь к президенту России В. В. Путину с просьбой использовать вооружённые силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины", — отмечается в тексте обращения.

Напомним, Янукович на пресс-конференции 2 марта 2018 года признал, что в 2014 году написал обращение к лидеру РФ Владимиру Путину в котором просил ввести войска в Украину.