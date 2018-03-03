В КСУ поддерживают предложение зафиксировать в Конституции евроатлантическую интеграцию

Председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук считает очень важным зафиксировать в Конституции стремление Украины к членству в Евросоюзе и НАТО.

"Это сделает путь наших европейских изменений, преобразований необратимым", — сказал Шевчук в интервью Радио Свобода.

Как пояснил председатель КСУ, это будет дополнительным напоминанием парламентариям последующих созывов о том, куда должна двигаться Украина.

"Политики меняются у власти и парламенты меняются, но Конституция должна быть стабильной и защищенной от постоянных изменений. Когда новый созыв парламента приходит, депутаты должны помнить, что мы делаем и что мы еще сделаем для того, чтобы Украина стала ближе к Европе и стала частью европейских и, возможно, евроатлантических структур", — отметил он.

Напомним, 28 февраля на пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко заявил о предложениях заякорить в Конституции европейскую и евроатлантическую интеграцию страны.