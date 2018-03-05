СМИ узнали, где находится Плотницкий: за ним "присматривают"

В Российской Федерации бывший главарь самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Плотницкий был задержан и около двух недель давал показания на допросах в столице страны Москве.

Позже экс-"чиновник" вышел на свободу, он не арестован, но за ним "присматривают", рассказали "Апострофу" источники, близкие к верхушке луганских боевиков.

"Насколько мне известно, сегодня Игорь Венедиктович пребывает в Москве… Да, он не имеет полной свободы передвижения, а именно не может покинуть российскую столицу, тем не менее, в действиях в ее пределах не ограничен", — отметил собеседник из "совета министров ЛНР".

По его мнению, Плотницкому "ничего не угрожает, ведь он все еще находится под так называемым покровительством своего куратора (речь, очевидно, идет о кураторе так называемых "ЛНР", "ДНР", помощнике президента РФ Владимира Путина Владиславе Суркове — Ред.) и главным залогом сохранения ему жизни и свободы является то, что он умеет хранить чужие секреты".

"Молчание — золото, а в его случае молчание — жизнь. Но это молчание касается более глобальной информации, что же касается махинаций на местах, то их участников уж точно сдали", — добавил источник.

Напомним, 21 ноября 2017 года в захваченном Луганске уволенный с должности главы "Министерства внутренних дел" самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Корнет устроил военный переворот.

Игорь Плотницкий сбежал в РФ, а новым главарем "республики" стал ее бывший "министр госбезопасности" Леонид Пасечник. Потом СМИ писали, что экс-лидер "ЛНР" задержан и находится в российском следственном изоляторе.