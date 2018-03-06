Кожара обвинил представителей стран Запада: вмешивались в дела Украины во время Евромайдана

Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара (занимал должность во времена президентства уже беглого экс-украинского лидера Виктора Януковича) заявил, что представители стран ЕС и США вмешивались во внутренние дела Украины во время Революции Достоинства (Евромайдан).

Средства влияния и давления происходили по двум основным линиям, рассказал он во время допроса в Оболонском районном суде Киева, который рассматривает дело о государственной измене Януковича, но отказался назвать конкретные фамилии, пишет УНИАН.

"Из своего опыта и в соответствии с моими полномочиями министра иностранных дел, я хочу с уверенностью сказать, что были (вмешательство во внутренние дела Украины — Ред.) такие признаки", — отметил экс-глава МИДа.

По его словам, средства влияния и давления происходили по двум основным линиям: первая — "навязывание руководству Украины определенных сценариев по урегулированию событий", вторая — "недопущение в жизнь руководством Украины мер, предусмотренных законодательством по обеспечению безопасности и демократического процесса в центре Киева".

Напомним, Революция Достоинства в Украине началась 21 ноября 2013 года, 20 февраля 2014-го в центре Киева силовики убили больше всего ее участников. В результате столкновений 18-20 февраля в столице погибли 73 мирных жителя и 11 силовиков, Дом профсоюзов сгорел дотла. В общей сложности революционные события зимы 2013-2014 года унесли жизни более ста активистов Майдана, их назвали Небесной Сотней.

Виктор Янукович в феврале 2014 года сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну. На Родине его обвиняют в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, в госизмене, пособничестве представителям власти России, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией.