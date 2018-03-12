Украинцев "люто" банят в Facebook из-за России

Личные страницы украинских пользователей Facebook – в первую очередь блогеров, журналистов и лидеров общественных мнений – массово банят.

Жалобы стали появляться в сети еще в воскресенье днем. При этом многие из забаниных людей с новых страниц писали о том, что их банили за старые посты и комментарии о России, конфликте на Донбассе и аннексии Крыма.

"Так, ребята, пошла волна банов. Лютая. Сносит проукраинских блогеров. Пострадали волонтеры Информнапалма, основной аккаунт Швеца и еще довольно много народу. Прям-таки напоминает начало 2016-го. Соблюдайте осторожность, не материтесь, не используйте национальные пейоративы. Если не уверены в старых постах – можете порыться в настройках ФБ, там есть опция перевода всех старых постов в закрытые или во френдсонли", – написал на своей странице в Facebook журналист Виктор Трегубов.

Также пострадали и другие блогеры и участники информационной борьбы с российской пропагандой. В частности, международное разведывательное сообщество Informnapalm.

Напомним, в начале 2018 года основатель Facebook заявил о новшествах в ленте для удобства общения. Цукерберг решил внести изменения в алгоритм формирования ленты соцсети.

Позднее в Facebook запретили рекламу криптовалюты. В соцсети нет места рекламе, которая вводит пользователей в заблуждение, заявили в компании.