Генпрокуратура подала в Раду представление на задержание и арест Савченко

Глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления о снятии неприкосновенности, о задержании и об аресте нардепа Надежды Савченко.

Такое сообщение на своей странице в Facebook опубликовала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Напомним, Надежда Савченко вернулась в Украину через аэоропорт "Борисполь". Затем нардеп провела брифинг, в ходе которого обратилась с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину. Накануне генпрокурор Юрий Лученко заявлял о том, что Савченко планировала проведение теракта в здании Верховной Рады.



