Нардеп Парасюк рассказал, какую сумму ему предлагали за вступление в коалицию

Народный избранник утверждает, что отказался от предложенных средств.
Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк заявил, что за вступление в парламентскую коалицию ему предлагали 2 миллиона долларов.
"Я вам искренне скажу, что деньги меня не интересуют", - сказал нардеп в эфире телеканала 112 Украина.
По словам Парасюка, ему предлагали получить деньги посредством нескольких платежей. Предложение он якобы получил от анонима, которого "использовали как телефон".
Нардеп пояснил, почему отказался от средств: "Мне комфортно в скромности".
Напомним, накануне Владимир Парасюк устроил потасовку с госохраной на входе в Верховную Раду. Он не захотел проходить проверку на металлоискателе и демонстрировать, что у него находится в карманах.