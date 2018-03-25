Нардеп Парасюк рассказал, какую сумму ему предлагали за вступление в коалицию

Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк заявил, что за вступление в парламентскую коалицию ему предлагали 2 миллиона долларов.

"Я вам искренне скажу, что деньги меня не интересуют", - сказал нардеп в эфире телеканала 112 Украина.

По словам Парасюка, ему предлагали получить деньги посредством нескольких платежей. Предложение он якобы получил от анонима, которого "использовали как телефон".

Нардеп пояснил, почему отказался от средств: "Мне комфортно в скромности".

Напомним, накануне Владимир Парасюк устроил потасовку с госохраной на входе в Верховную Раду. Он не захотел проходить проверку на металлоискателе и демонстрировать, что у него находится в карманах.