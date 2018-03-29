Арест Савченко: стало известно, когда суд рассмотрит апелляцию защиты нардепа

В четверг, 29 марта, в Киеве Апелляционный суд рассмотрит жалобу защиты народного депутата Надежды Савченко на избранную ей меру пресечения в виде ареста.

Заседание состоится после 12 часов, говорится в сюжете ТСН.

"Вытащить Савченко из-за решетки сегодня постараются ее адвокаты", — отметило издание.

Напомним, 23 марта в Киеве суд постановил взять Надежду Савченко под стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. Нардепа подозревают в совершении ряда преступлений, в частности, в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти.