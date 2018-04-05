Сакаашвили рассказал, как обстоит дело с американской визой Луценко

Главу Генпрокуратуры Украины Юрия Луценко лишили американской визы и сняли с борта самолета в амстердамском аэропорту.

Об этом заявил бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесчины, а ныне глава "Движения новых сил" Михеил Саакашвили.

"Мои источники, близкие к американской администрации, окончательно подтвердили, что Луценко действительно отменили американскую визу и сняли его с самолета KLM в аэропорту "Схипхол" в Амстердаме. Так что он в очередной раз соврал о том, что он просто был в Голландии по каким-то делам (да и какие дела у него могут быть в Голландии)", − написал он.

Кроме того, Сакаашвили написал, что иммиграционная служба США отозвала грин-карту у нардепа от БПП Александра Грановского.

"Те же источники мне подтвердили, что иммиграционная служба США на той же неделе забрала грин-карту у главного решалы Порошенко - Грановского, дети которого имеют американские паспорта", − подытожил он.

Напомним, ранее генпрокурор Луценко предупредил украинцев о новом Голодоморе в случае переворота в стране.