Отвлекся на красоту. В Раде нардепа поймали за просмотром "горячих" фото телеведущей

Депутат от фракции "Народный фронт" Павел Пинзеник во время заседания Верховной Рады решил отвлечься от парламентских будней и рассматривал "горячие" снимки известной телеведущей Валерии Крук.

Как сообщает портал "Информатор", всячески подчеркиеваемые откровенными нарядами прелести Крук, также известной своими успехами в фитнессе, не на шутку увлекли нардепа.

"Изображения на экране, видимо, настолько заинтересовали Пинзеника, что он даже не заметил, что во время голосования за законопроекты сидит на рабочем месте другого представителя "НФ" Игоря Котвицкого", - написали журналисты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что один из нардепов показал журналисту неприличный жест прямо в зале Рады