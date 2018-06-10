Стало известно, до какого периода депутаты Рады отложили запуск нового закона о ЖКХ

В Украине депутаты Рады официально отложили запуск закона о жилищно-коммунальных услугах о водоснабжении, электричестве, газе и обращении с бытовыми отходами.

Соответствующий документ был опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Закон о ЖКХ – т.е. о праве потребителя заключать договоры с поставщиком таких услуг - должен был вступить в силу 10 июня нынешнего года. Но, поскольку специалисты Кабмина не успели подготовить все подзаконные акты, то введение документа в действие. Это подтвердила заместитель главы парламентского комитета по вопросам ЖКХ и нардеп от "Самопомощи" Алена Бабак.

Соответственно, нормы закона о ЖКХ насчет воды, тепла, электричества, газа и обращения с отходами вступит в силу с 1 мая 2019-го − после завершения очередного отопительного сезона.

Кроме того, на 1 августа 2020-го депутаты перенесли начало действия нормы о штрафах для компаний за нарушение сроков установки счетчиков на тепло, горячую и холодную воду.

Напомним, ранее "Главред" готовил специальный материал, рассказывающих о "подводных камнях" нового закона о ЖКХ.