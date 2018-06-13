Еврокомиссия напомнила Украине об условии для нового транша помощи

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис на слушаниях в Европарламенте заявил, что новый транш макрофинансовой помощи ЕС для Украины "строго связан" с проведением реформ в стране.

"Борьба с коррупцией будет в центре политических условий в меморандуме о взаимопонимании, который должен быть согласован между ЕС и Украиной для этой помощи", - цитирует Домбровскиса РИА Новости.

Чиновник напомнил, что Киев до сих пор не выполнил условия в рамках борьбы с коррупцией, данные в рамках прошлой программы макрофинансовой поддержки.

Также Домбровскис призвал "в кратчайшие сроки" выделить средства Украине, так как реформы в стране могут прекратиться без европейской помощи. "Окно для реформ может закрываться по мере приближения выборов", - заявил он.

Напомним, в марте Европейская комиссия приняла решение рекомендовать Совету ЕС и Европарламенту выделить Украине новую программу макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро.