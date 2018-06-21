В Раде предложили блокировать сайты без решения суда

Служба безопасности Украины может получить полномочия без решения суда блокировать сайты.

Об этом говорится в карточке законопроекта №6688 на сайте парламента.

Авторами документа являются нардепы из комитета нацбезопасности и обороны Иван Винник, Дмитрий Тымчук и Татьяна Чорновил. Они предлагают внести изменения в некоторые законы с целью "противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере".

При этом, в случае принятия закона такими угрозами будут считать влияние на действия органов власти и отнесут их к категории "технологический терроризм".

Службе безопасности Украины хотят предоставить право блокировать доступ к любому информационному ресурсу уже не только по решению суда, но и на основании решения прокурора, следователя или Совета нацбезопасности и обороны.

Напомним, ранее в Госдепе США заявили о том, что в Украине продолжают наблюдаться нарушения прав человека, злоупотребления и цензура.