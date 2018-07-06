БПП пообещал бойкотировать Раду – но половина фракции явилась на заседание в пятницу

После того, как 5 июля депутаты Рады отказались голосовать за обновление ЦИК, фракция БПП объявила о бойкоте Рады до тех пор, пока этот вопрос не рассмотрят.

Тем не менее утром 6 июля половина фракции во главе с Артуром Герасимовым присутствовали сессионном зале парламента, пишет LB.ua. Среди присутствующих были замечены Оксана Продан, Валерий Карпунцов, Виктор Пинзеник и другие.

Присутствие членов фракции в Раде замглавы фракции Алексей Гончаренко объяснил тем, что "сегодня день, когда мы не голосуем за законы, а слушаем правительство и задаем им вопросы, поэтому мы пришли в парламент".

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Напомним, депутаты приняли скандальный законопроект №6688, позволяющий СБУ без суда блокировать любые сайты якобы из соображений кибербезопасности. По оценкам экспертов, он опасен еще сильнее, чем деятельность пророссийских сайтов.

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