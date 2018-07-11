Венгрия продолжит блокировать интеграцию Украины в НАТО

Спикер МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что правительство страны продолжит блокировать попытки Киева интегрироваться в НАТО.

Как передает ТАСС, такое решение связано с нарушением прав нацменьшинств в Украине.

"Позиция Венгрии в отношении Украины не изменилась", - цитирует агентство Менцера.

Менцер отметил, что правительство страны не даст согласия на проведение "любого саммита или встреч на уровне министров между Украиной и НАТО". Кроме того, Венгрия наложит вето на совместные двусторонние заявления НАТО и Украины. Однако это не касается публикации заявления, которое могут принять на саммите Украина - Грузия - НАТО в Брюсселе 11-12 июля.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что аннексия Крыма Россией и другие проблемы в отношениях с НАТО не являются поводом для изоляции страны.

"Мы не признаем аннексию Крыма, мы не признаем (российскую) пропаганду, действия в киберпространстве, вмешательство в выборы, мы видели инцидент в Солсбери. Но я не считаю это аргументами для изоляции России", - заявил Столтенберг.

Накануне в НАТО отказались от фразы "о безопасности на Черном море" в названии совместного саммита с участием Украины и Грузии.

По данным СМИ, ранее о названии именно с такой формулировкой заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который накануне отказался от вето на проведение отдельной встречи лидеров Альянса с участием президента Петра Порошенко.