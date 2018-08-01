Рабинович призвал снизить тарифы для населения

Патриотизм власть имущих должен проявляться в снижении тарифов для населения, а не в грабеже своей страны. Об этом заявил народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в своей авторской программе "Кто кому Рабинович" в эфире телеканала "112 Украина".

"Власти опять собираются повышать тарифы. Но этого ни в коем случае нельзя делать, ведь благодаря вашей бездарной политике народ и так доведен до нищеты! Наоборот – вы обязаны снизить тарифы. Да, этим будут расстроены пять-шесть человек в Украине. Но эти люди потерпят – у них уже и так все есть. Патриотизм должен быть в тарифах, а не грабеже своей страны", – заявил Рабинович.

Отметим, ранее политик заявлял, что тарифы за последние четыре года уже повысились более, чем в семь раз.

"Газ в 9,6 раза повысился, отопление – в 11,3, холодная вода – в 5,3, горячая – в 5,7. Сравните с тем, насколько выросли зарплаты! При этом прожиточный минимум, который был четыре года назад, составлял примерно 147,2 доллара. Сегодня – 66, то есть в два раза меньше. На протяжении четырех лет мы методично, надо сказать, с большим талантом, уничтожали собственную экономику", – заявил политик.

Рабинович также выступил против свободной продажи земли, заявив, что в государственной собственности находится более 12 млн гектаров земли, которые не используются по назначению. Он предложил эти земли сдать в аренду, чтобы за счет полученных средств перекрыть дефицит пенсионного фонда и отказаться от повышения коммунальных тарифов.

"Цена аренды государственной земли колеблется от 400 до 1000 долларов в год. Возьмем близкую к минимальной – 500. Это даст бюджету дополнительно 6 млрд долларов ежегодно. И нам не надо будет поднимать тарифы, и можно будет пенсии повысить людям. Почему же власть сейчас не сдает государственные земли в аренду? Потому что эти гектары застроены сверху донизу левыми компаниями, подставными фирмами власть имущих", – подчеркнул народный депутат.

Напомним, ранее политик сообщал, что Министерство экономического развития и торговли прогнозирует увеличение цены на газ в 2018 году на 18%, а с 2019 до 2021 правительство планирует увеличивать тарифы на электроэнергию на 25% ежегодно. В свою очередь партия "За життя" презентовала обширную экономическую программы выхода страны из кризиса "Украинская мечта", которая предусматривает снижение тарифов.