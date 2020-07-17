Фигурант скандала с "корабельной сосной" рассмешил Раду, перепутав телефон с микрофоном

Депутаты аплодировали Корниенко / Лига.нет

Во время заседания Верховной Рады курьезный случай произошел с лидером партии Слуга народа Александром Корниенко. Перед началом своего выступления он сказал слова "Алло, да? Добрый день" в микрофон, после чего сорвал аплодисменты от коллег.

Курьезный инцидент произошел в момент, когда Корниенко дали слово для выступления. Парламентарий сначала забыл вставить свою депутатскую карточку, после чего сказал в микрофон: "Алло, да? Добрый день".

Сессионный зал взорвался от смеха и принялся аплодировать Корниенко.

Сам глава партии Слуга народа объяснил курьез усталостью.

"Видите, уже заработались...", - сказал нардеп.Читайте такжеКорниенко оправдался за "рабочую бабу" в адрес нардепа Аллахвердиевой

Ранее Александр Корниенко попал в скандал после публикации видеоролика, где он в Николаеве во время пресс-конференции рассказывал председателю фракции Слуга народа в Раде Давиду Арахамии об активистке Татьяне Домбровской, которую в пропрезидентской партии видят кандидатом на пост мэра Николаева. В ходе разговора использовались такие фразы, как "баба рабочая" и "корабельная сосна", которые мгновенно стали крылатами и разлетелись по просторам интернета.

Позже Корниенко записал видеообращение, в котором извинился перед своей коллегой Ириной Аллахвердиевой и Татьяной Домбровской.