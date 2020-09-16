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Аналитик рассказал, есть ли у Разумкова шанс потеснить Зеленского

16 сентября 2020, 14:15

По мнению специалиста, в ближайшем будущем спикера Рады ждет серьезное противостояние в политикуме.

Разумков, Зеленский
Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский / УНИАН

Дмитрий Разумков на данный момент имеет второй после президента Владимира Зеленского политический рейтинг и хорошие перспективы занять первый пост в государстве.

Об этом в комментарии Главреду рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

По его мнению, на данный момент уровень требований, которые выдвигают украинцы к власти, серьезно упал, что и дает возможность с ней бороться новым политикам.

"Любой политик в Украине, который не ел младенцев на завтрак, может претендовать на любое место в политической системе, так как у нас напрочь отсутствуют морально-этические критерии оценки политиков. Более того, он имеет реальный шанс оказаться наверху, поскольку электорат, к сожалению, очень манипулируем, да и в последнее время уровень требований к представителям власти настолько низко упал, что практически любой человек выиграет у нынешней гламурной власти", ‒ заявил Кочетков.

По его мнению, в Офисе президента уже всерьез рассматривают Разумкова как конкурента для Владимира Зеленского.

"На этом фоне Дмитрий Разумков, который сумел проявить себя сдержанным политиком, вызывает симпатию и имеет на сегодня второй после президента Зеленского рейтинг. Офис президента давно настороженно посматривает в сторону Разумкова и успехов как лидера парламента и при желании его подставил бы, чтобы уменьшить его шансы противостоять Зеленскому", ‒ заявил Кочетков.

По мнению аналитика, уже в ближайшем будущем Разумков как спикер Рады будет вынужден пойти на публичную конфронтацию с президентом ‒ в первую очередь, из-за вопроса о закреплении в Конституции особого статуса временно оккупированных районов Донбасса.

"Разумков не является специалистом, потому вряд ли станет возглавлять Кабмин, так как сейчас у него и так, согласно Конституции, второй по значимости пост в стране. Потому единственный для него вариант – баллотироваться в президенты. Власть к нему может перейти если он будет вынужден пойти на публичное противостояние с властью Зеленского и тогда неудовлетворение обещаний как раз и интегрируется в его поддержку. Поводом для такого противостояния может стать попытка властей протащить через парламент кремлевский сценарий мирного урегулирования на Донбассе, включая особый статус, так как это вызовет сопротивление части парламента и части Слуг народа. И если Разумков поддержит это сопротивление, это и будет означать старт его политической карьеры", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

новости Украины Дмитрий Разумков Владимир Зеленский Александр Кочетков
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