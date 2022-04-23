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Армия Украины продолжит бить оккупантов: в Минобороны пообещали новые "пасочки" для РФ

23 апреля 2022, 16:15

Киев ежедневно получает новые партии оружия от стран-партнеров.

ракета, война, ВСУ
ВСУ ждут новое вооружение для защиты от российских оккупантов / Фото facebook.com/kpszsu

Специальные конвои перевозят через границу оружие для Украины ежедневно. Уже завтра силы украинской обороны получат новые вооружения, которые будут использованы в войне с российскими оккупантами. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что уже завтра Киев получит новое оружие, которое будет использовано для войны против оккупантов РФ.

Читайте такжеКогда армия Украины и народ показали способность победить РФ, с Запада хлынуло оружие – Резников"Новые "пасочки" мы везем каждый день через границу специальными конвоями. И завтра будут новые "пасочки" для наших ВСУ, которые их очень удачно используют против врага", - подчеркнул Алексей Резников.

Напомним, ранее глава Минобороны Алексей Резников рассказал о том, что ВСУ и украинский народ заставили всех поверить в возможность своей победы над Россией. Некоторые страны прогнозировали поражение Киева в течение 72 часов после российского нападения. Однако украинцы своим мужеством переломили мнение европейских политиков. Именно поэтому Украина стала получать больше вооружений.

Военная помощь Украине от Запада

Украина на днях получила первую партию военной помощи от США в рамках нового пакета. Всего Киеву должны поставить вооружение на сумму в 800 миллионов долларов. Примечательно, что американцы впервые согласились поставить украинскому государству тяжелые вооружения. В списке оказались 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и 300 дронов Switchblade.

Страны Запада предоставили Украине комплектующие для боевых самолетов. Благодаря такой помощи можно будет восстановить военную мощь украинских самолетов. Поставки осуществлены без участия США.

Американский президент Джо Байден 21 апреля сделал заявление о новом пакете военной помощи для Украины. Это тяжелая артиллерий, сотня гаубиц и сотни тысяч боеприпасов. Также американцы должны поставить сотни тактических беспилотников.

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оружие Минобороны РФ Алексей Резников война России и Украины
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