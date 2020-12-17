Эксперт назвал компромисс, на который Россия пойдет по Донбассу

Россия не пойдет на существенные уступки Украине по Донбассу - эксперт / УНИАН

Россия не намерена идти на компромисс по вопросам обмена пленными и открытия новых КПВВ на Донбассе. Москва может уступить только по одному пункту – разведение сил, так как это выгодно россиянам, поскольку Украина отведет свои войска от занятых российскими незаконными вооруженными формированиями позиций.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала Украина 24, комментируя ситуацию с урегулированием российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.

По его словам, РФ даст согласие на отвод войск, так как Украина выполняет эту договоренность фактически в одностороннем порядке и отодвигает свои вооруженные силы от захваченных боевиками позиций.

"В остальных пунктах - освобождение незаконно удерживаемых лиц и открытие КПВВ - я не вижу перспективы", - сказал Жданов.Читайте такжеЗеленский сделал заявление о России и назвал условие на пути к миру на Донбассе

Также он добавил, что президент РФ Владимир Путин не намерен идти на компромиссы без получения каких-либо политических преимуществ.

"Когда Путину нужен был образ миротворца в его предвыборной кампании, он согласился (на обмен ). На сегодняшний день он наоборот - рисует себе образ принципиального политика, который требует, чтобы все сказанное во время (нормандского) саммита было выполнено всеми сторонами", - подчеркнул Жданов.

Переговоры по Донбассу