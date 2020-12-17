УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Эксперт назвал компромисс, на который Россия пойдет по Донбассу

17 декабря 2020, 05:13
Прослушать новость
Остановить

Россия не даст согласия на обмен пленными и открытие новых КПВВ на Донбассе, считает Олег Жданов.

Россия, Украина
Россия не пойдет на существенные уступки Украине по Донбассу - эксперт / УНИАН

Россия не намерена идти на компромисс по вопросам обмена пленными и открытия новых КПВВ на Донбассе. Москва может уступить только по одному пункту – разведение сил, так как это выгодно россиянам, поскольку Украина отведет свои войска от занятых российскими незаконными вооруженными формированиями позиций.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала Украина 24, комментируя ситуацию с урегулированием российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.

По его словам, РФ даст согласие на отвод войск, так как Украина выполняет эту договоренность фактически в одностороннем порядке и отодвигает свои вооруженные силы от захваченных боевиками позиций.

"В остальных пунктах - освобождение незаконно удерживаемых лиц и открытие КПВВ - я не вижу перспективы", - сказал Жданов.Читайте такжеЗеленский сделал заявление о России и назвал условие на пути к миру на Донбассе

Также он добавил, что президент РФ Владимир Путин не намерен идти на компромиссы без получения каких-либо политических преимуществ.

"Когда Путину нужен был образ миротворца в его предвыборной кампании, он согласился (на обмен ). На сегодняшний день он наоборот - рисует себе образ принципиального политика, который требует, чтобы все сказанное во время (нормандского) саммита было выполнено всеми сторонами", - подчеркнул Жданов.

Переговоры по Донбассу

  • Секретарь СНБО Сергей Кривонос заявил, что Украина должна укреплять свой военный потенциал для того, чтобы вести переговоры с Россией на равных. Российский президент Владимир Путин не пойдет на уступки Владимиру Зеленскому, так как Москва сильнее Киева в военном плане.
  • Глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук считает, что проблемой в переговорном процессе Украины и России являются Минские соглашения. Россия требует проведения выборов перед тем, как российские войска должны быть выведены из ОРДЛО.
  • Леонид Кравчук 16 декабря заявил о том, что Россия должна взять на себя ответственность за выполнение договоренностей, достигнутых лидерами стран Нормандского формата 9 декабря 2019 года.

Владимир Путин Олег Жданов новости Украины новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт назвал компромисс, на который Россия пойдет по Донбассу». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Отчаянный шаг: двое министров подали в отставкуОтчаянный шаг: двое министров подали в отставку Угроза Украине из Беларуси: у Зеленского призвали США к действиямУгроза Украине из Беларуси: у Зеленского призвали США к действиям Очередной скандал: Кравчука срочно вызывают на заседание комитета РадыОчередной скандал: Кравчука срочно вызывают на заседание комитета Рады Скандальная "формула Штайнмайера" и особый статус Донбасса: Разумков раскрыл планы РадыСкандальная "формула Штайнмайера" и особый статус Донбасса: Разумков раскрыл планы Рады Кравчук выдвинул России жесткое требование по ДонбассуКравчук выдвинул России жесткое требование по Донбассу
Следующий материал

Последние новости

06:07
Мир может не справиться с пандемией COVID-19: названо условие
06:05
Лаконичная сумка в стиле 90-х станет самой желанной в 2021 году: фото Фото Видео
05:39
Мощная магнитная буря декабря 2020: головы будут болеть даже у здоровых Видео
05:13
Эксперт назвал компромисс, на который Россия пойдет по Донбассу Видео
04:44
Зачем нужно использовать тесты на обоняние при COVID-19 - ответ ученых Видео
Реклама
04:08
Модные французские косички на короткие волосы для эффектного образа - фото Фото Видео
03:29
Ученые изобрели новый метод лечения гипертонии
02:50
Лукашенко потерпел сокрушительное поражение в Беларуси: журналист объяснил причину Видео
02:11
Гороскоп на 18 декабря для всех: применение дара, выгода от сделок и сброс балласта Видео
01:34
"Горячо": Оля Серябкина засветила сочные прелести в слишком откровенном наряде
01:21
Назван мировой лидер, завоевавший доверие украинцев
00:55
Как сбивать температуру при COVID-19: врач назвала лучший препарат Видео
00:19
День Варвары – красивые поздравления и открытки Варварам на день ангела
16 декабря, среда
23:57
В Молдове дали особый статус русскому языку
23:28
Курс биткоина впервые превысил 20 тысяч долларов за монету Видео
22:57
Врач поведал, в каком случае нужно сбивать температуру
22:44
Родители обвиняют врачей после смерти молодого нацгвардейца от Covid-19
22:30
Европарламент утвердил бюджет ЕС на семь лет Видео
22:18
Гороскоп на 17 декабря для всех: пик фарта и разрешение любовных проблем Видео
22:07
Египет ужесточил правила въезда для туристов из Украины Видео
Реклама
22:01
Вы в зоне риска: депрессию связали с риском критического состояния Видео
22:00
Перші Ластівки 2 сезон: что показали в шестой серии 15-12-2020
21:41
Коронавирус в Украине снова рванул вперед: много смертей и больше 10 тыс. новых зараженных Видео
21:35
Эксперты рассказали, как улучшить отношения с едой Видео
21:33
В Украине изменены правила получения автомобильных номеров
21:30
Второй шанс, разгадка секретов и опасности: подробный лунный календарь на январь 2021 года
21:15
Алкоголь во время беременности: названы опасные последствия Видео
21:00
У Зеленского отреагировали на бунт предпринимателей Видео
20:45
Перші Ластівки 2 сезон: что показали в пятой серии 16-12-2020
20:42
Звезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецепты
20:34
Яблочный уксус против кашля: 6 способов употребления Видео
20:28
Ляшко рассказал о подготовке пожилых людей к прививке от COVID-19
20:20
Время "некрасивого рождественского свитера" пришло: модные новогодние свитера 2021 Фото Видео
20:14
Озвучены штрафы за нарушение языкового закона после 16 января
20:00
Рада изменила границы одиннадцати городов
19:54
Катерина Кухар призналась, где дома использует приемы из балета
19:19
Стало известно, какого политика украинцы ставят выше Зеленского Видео
19:16
Кравчук выдвинул России жесткое требование по Донбассу Видео
19:04
В России ответили на заявление Пашиняна об окружении миротворцев в Карабахе Видео
18:47
"Три месяца убирала сама": Mamarika призналась, как учила мужа домашним делам
Реклама
18:37
Украинцы назвали главные события 2020 года - соцопрос
18:19
Селена Гомес покинула церковь из-за пастора-беспутника
18:16
На Закарпатье за отличное ВНО школьникам заплатят по 50 тыс. грн
18:13
На улице и в маске: ВОЗ дала рекомендации накануне праздников
18:10
На ММК имени Ильича рассказали, как пандемия сказалась на его работе
18:07
В Минздраве объяснили, сколько украинцев повторно заразились коронавирусом
17:52
Триада рождественских праздников в декабре: что за праздник 17, 18 и 19 декабря Видео
17:34
Кабмин утвердил новые правила работы скорой помощи Видео
17:34
Кто проходит в Верховную Раду: опубликован новый рейтинг партий Видео
17:32
Политика Байдена в отношении РФ будет жесткой - политолог
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять