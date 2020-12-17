Эксперт назвал компромисс, на который Россия пойдет по Донбассу

Россия не даст согласия на обмен пленными и открытие новых КПВВ на Донбассе, считает Олег Жданов.
Россия не намерена идти на компромисс по вопросам обмена пленными и открытия новых КПВВ на Донбассе. Москва может уступить только по одному пункту – разведение сил, так как это выгодно россиянам, поскольку Украина отведет свои войска от занятых российскими незаконными вооруженными формированиями позиций.
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала Украина 24, комментируя ситуацию с урегулированием российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.
По его словам, РФ даст согласие на отвод войск, так как Украина выполняет эту договоренность фактически в одностороннем порядке и отодвигает свои вооруженные силы от захваченных боевиками позиций.
"В остальных пунктах - освобождение незаконно удерживаемых лиц и открытие КПВВ - я не вижу перспективы", - сказал Жданов.Читайте такжеЗеленский сделал заявление о России и назвал условие на пути к миру на Донбассе
Также он добавил, что президент РФ Владимир Путин не намерен идти на компромиссы без получения каких-либо политических преимуществ.
"Когда Путину нужен был образ миротворца в его предвыборной кампании, он согласился (на обмен ). На сегодняшний день он наоборот - рисует себе образ принципиального политика, который требует, чтобы все сказанное во время (нормандского) саммита было выполнено всеми сторонами", - подчеркнул Жданов.
Переговоры по Донбассу
- Секретарь СНБО Сергей Кривонос заявил, что Украина должна укреплять свой военный потенциал для того, чтобы вести переговоры с Россией на равных. Российский президент Владимир Путин не пойдет на уступки Владимиру Зеленскому, так как Москва сильнее Киева в военном плане.
- Глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук считает, что проблемой в переговорном процессе Украины и России являются Минские соглашения. Россия требует проведения выборов перед тем, как российские войска должны быть выведены из ОРДЛО.
- Леонид Кравчук 16 декабря заявил о том, что Россия должна взять на себя ответственность за выполнение договоренностей, достигнутых лидерами стран Нормандского формата 9 декабря 2019 года.