Если украинцы сегодня промолчат, то завтра исчезнут - Зеленский

Глава государства предупредил, что украинцев ждет ежедневная тяжелая работа. Он выразил уверенность в том, что к этому готовы все граждане страны.
Украинцы - это мирная нация, которая которая стремится к тишине, но сегодня нельзя промолчать, поскольку завтра она может исчезнуть, говорится в обращении Владимира Зеленского.
"Украинцы - мирная нация. Мы хотим тишины. Но если мы сегодня промолчим, то завтра исчезнем", - сказал Зеленский.
Глава государства предупредил, что украинцев ждет ежедневная тяжелая работа. Он выразил уверенность в том, что к этому готовы все граждане страны.
"Мы к ней готовы. Уверенность в себе. Уверенность в стране. Уверенность в победе. Не рыдать, а добывать!"- добавил Зеленский.
Россия признала "ЛДНР" на Донбассе
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ об официальном признании Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Вместе с Пушилиным и Пасечником он подписал договора о дружбе с "республиками".
В тот же вечер Россия ввела войска на захваченный Донбасс.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения к нации сделал заявление о том, что признание Россией "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе сигнализирует о выходе Москвы из Минских соглашений. Официальный Киев инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума, срочную встречу в нормандском формате и оставляет за собой право индивидуальной и коллективной обороны.
Государственная Дума РФ уже 22 февраля ратифицировала "договора о дружбе" РФ с "ЛДНР".
Позже данные "соглашения" одобрили в Совфеде. После подписания Путиным законов о ратификации Россия официально признала "суверенитет" так называемых "ДНР" и "ЛНР".
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