Гончаренко могли интегрировать в партию Порошенко как "ФСБшную консерву" – военный

Олег Макаров
7 ноября 2025, 15:48
Публичные выступления и риторика нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко совпадают с нарративами российской пропаганды, а сам он может быть завербован спецслужбами. Об этом пишет военный Алексей "Сталкер".

"Если бы РФ захватила Одессу в 2022 году, Гончаренко был бы гауляйтером. Сейчас этот избранник и близкий соратник Порошенко поучает и критикует ВСУ и власть: мол, они недееспособны, а на фронте — сплошные СЗЧшники, Украина проигрывает. То есть абсолютно российский нарратив. Если сравнивать самые фанатичные Z-паблики с заявлениями Гончаренко, создается впечатление, что автор – один человек", – отмечает военный.

"Сталкер" подчеркнул, что практически каждое выступление Гончаренко подхватывают российские пропагандисты, делая его "главным ньюсмейкером из Украины" для собственных эфиров.

"Почти каждое заявление Гончаренко транслируют российские пропагандисты. Скабеева, Соловьев, Шарий и другие кремлевские говорящие головы представляют члена фракции Порошенко как спикера от Украины. Гончаренко у них – главный ньюсмейкер по нашей стране. По моему субъективному мнению, Алексей – ФСБшная "консерва". Сейчас выполняет роль главного ньюсмейкера РФ из Украины. Распространяет российское ИПСО, подрывает ВСУ, пытается сеять панические настроения среди общества", – отмечает военный.

Алексей "Сталкер" приводит и предыдущие высказывания политика, в которых тот открыто выступает в защиту "русского мира" и осуждает украинских националистов.

"Не дадим, не дадим забрать у нас родной язык! Не дадим забрать у нас родную культуру! Не дадим попирать наши ценности! Наши дети будут говорить на русском языке! Мы позволили прийти к власти националистам, оранжевым, ржавым, которые разъедают нас! Мы прекрасно знаем, кто воевал с фашизмом, а кто стрелял нашим отцам, дедам и прадедам в спину! Мы никогда этого не забудем! Мы должны остановить нашествие национализма на благодатную землю Украины!" — приводит видео выступления Гончаренко военный.

По мнению "Сталкера", такая риторика не случайна. Он считает, что Гончаренко мог быть интегрирован в политическую силу Петра Порошенко как "консерва" российских спецслужб.

"Считаю, Гончаренко был специально откомандирован федеральной службой безопасности в политсилу Порошенко. На подкрепление, так сказать. Сам Петр Алексеевич имел, а кое-где продолжает и до сих пор иметь длительные деловые, политические и семейные связи с россией. Там торговал во время войны, пожимал руки, продавал свои конфеты российским солдатам, которые расстреливали наших защитников, даже деньги на выборы 2019 года возил из россии. Поэтому договориться с Петром об интеграции Алеши в партию с армовировской псевдопатриотической вывеской не было сложно", - пишет военный.

Как сообщалось, народных депутатов от партии Петра Порошенко раскритиковали за требование открыть для них границы на зимние праздники для командировок на Мальдивы, в Монако и Лондон в то время, пока украинские военные сдерживают штурмы россиян в Донецкой области.

