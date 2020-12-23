Госдеп США объявил о том, что Украина откажется от продукции Huawei

Американский дипломат похвалил Киев за "мудрые решения".
Все оборудование китайской корпорации Huawei будет демонтировано со всех ведомственных зданий МИД Украины.
Такое заявление сделал заместитель госсекретаря США Кит Крач, комментируя свою встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщает Укринформ.
"Министерство иностранных дел решило убрать все оборудование Huawei из своих зданий. Примеру МИД последуют и другие украинские правительственные учреждения", - пообещал Крач.
Дипломат также уточнил, что Киев уже разорвал сотрудничество с Huawei по проведению так называемого "Умного города", взамен выбрав американскую компанию Cisco.
"Это - мудрые решения", - похвалил Украину Крач.
Читайте такжеИмперия добра наносит удар: почему США побили все горшки с Китаем и при чем тут РоссияПосланник Госдепартамента подчеркнул, что Украина заинтересовалось начатой США инициативой "Чистая сеть", участники которой берут на себя обязательство отказываться от использования услуг, "железа" и софта в вопросах развития сетей связи 5G.
Предположительно, Штаты могут компенсировать Украине отказ от сотрудничества с гигантом из Поднебесной, являющимся лидером в сфере 5G.
Напомним, после санкций США смартфонам и планшетам Huawei запретили иметь операционную систему Android, а также множество приложений популярных сервисов, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram.
Санкции Вашингтона сильно ударили по китайской компании - Huawei объявила о продаже бренда смартфонов Honor, объяснив это необходимостью обеспечить выживание в условиях огромного давления со стороны США и постоянной недоступности компонентов, необходимых для продолжения ведения мобильного бизнеса.