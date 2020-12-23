Госдеп США объявил о том, что Украина откажется от продукции Huawei

Украина откажется от продукции Huawei для госнужд / GettyImages

Все оборудование китайской корпорации Huawei будет демонтировано со всех ведомственных зданий МИД Украины.

Такое заявление сделал заместитель госсекретаря США Кит Крач, комментируя свою встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщает Укринформ.

"Министерство иностранных дел решило убрать все оборудование Huawei из своих зданий. Примеру МИД последуют и другие украинские правительственные учреждения", - пообещал Крач.

Дипломат также уточнил, что Киев уже разорвал сотрудничество с Huawei по проведению так называемого "Умного города", взамен выбрав американскую компанию Cisco.

"Это - мудрые решения", - похвалил Украину Крач.

Читайте такжеИмперия добра наносит удар: почему США побили все горшки с Китаем и при чем тут РоссияПосланник Госдепартамента подчеркнул, что Украина заинтересовалось начатой США инициативой "Чистая сеть", участники которой берут на себя обязательство отказываться от использования услуг, "железа" и софта в вопросах развития сетей связи 5G.

Предположительно, Штаты могут компенсировать Украине отказ от сотрудничества с гигантом из Поднебесной, являющимся лидером в сфере 5G.

Напомним, после санкций США смартфонам и планшетам Huawei запретили иметь операционную систему Android, а также множество приложений популярных сервисов, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram.

Санкции Вашингтона сильно ударили по китайской компании - Huawei объявила о продаже бренда смартфонов Honor, объяснив это необходимостью обеспечить выживание в условиях огромного давления со стороны США и постоянной недоступности компонентов, необходимых для продолжения ведения мобильного бизнеса.