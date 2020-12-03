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Кравчук объяснил, как решить проблему с Лукашенко в Беларуси

3 декабря 2020, 11:57

Нет никакого смысла вести переговоры с Александром Лукашенко по вопросу урегулирования ситуации в Беларуси, считает Леонид Кравчук.

Кравчук
Решительные действия международного сообщества могут изменить ситуацию в Беларуси - Кравчук / УНИАН

Белорусского главу Александр Лукашенко бессмысленно призывать к прекращению насилия в стране, поскольку его правящий режим стремится к наказанию тех, кто выступил против него. Только усиленное давление на Россию и Беларусь может изменить ситуацию.

Об этом заявил первый президент Украины, глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук в интервью Радио Свобода, комментируя ситуацию с протестами в Беларуси.

"Я думаю, что сейчас нет смысла призывать Лукашенко к чему-то. В нем, кроме административно-диктаторского, появился еще страх и желание наказать тех, кто посмел выступить против него... Поэтому уже нет оснований полагать, что его еще можно в чем-то убедить", - сказал политик.

Также он полагает, что при таком сценарии единственным способом урегулирования конфликта может стать официальное заявление России об отказе поддерживать Лукашенко. Однако этот вариант развития событий практически невозможен.

Как утверждает Кравчук, для решения проблемы нужно усилить давление на Россию и Беларусь. Решительные действия мирового сообщества могут оказать существенное влияние на разрешение ситуации не только в Беларуси, но и в Украине, где продолжается военный конфликт на Донбассе.Читайте такжеЛукашенко начинает галлюцинировать, когда дело доходит до Украины

"Только совместные усилия. Я имею в виду, должно быть давление на Россию параллельно с давлением на Беларусь. Давление на Россию может помочь и Украине остановить войну на Донбассе и строить мирную жизнь во всех регионах. Мировое сообщество должно действовать решительно, так как эти антидемократические вспышки, вспышки конфликтов, которые создает Россия, весьма опасны не только для Украины и Беларуси, но и для Европы, для мира, для всех нас", - подчеркнул Леонид Кравчук.

Беларусь новости

  • 2 декабря глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз готовится расширить санкции против правящего режима Александра Лукашенко. Глава РБ должен пойти на диалог с гражданским обществом во избежание усиления ограничений.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию прекратить вмешательство во внутриполитические процессы Беларуси и предоставить право белорусскому народу самостоятельно решать свое будущее.
  • По мнению белорусского журналиста Ильи Добротвора, Кремль настаивает на конституционной реформе в Беларуси. В Москве готовы заменить Лукашенко другим президентом.

Александр Лукашенко Леонид Кравчук новости Украины новости Беларуси
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