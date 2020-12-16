Кто проходит в Верховную Раду: опубликован новый рейтинг партий

У партии Слуга народа по-прежнему самый высокий рейтинг среди других политических сил / УНИАН

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в декабре текущего года, шансы на прохождение в парламент получили бы четыре политические силы – Слуга народа, Европейская солидарность, ОПЗЖ и Батькивщина.

Согласно данным опроса Центра Разумкова, проведенного с 4 по 9 декабря, голоса тех респондентов, которые намерены принять участие в выборах, разделили бы следующие политические партии.

Слуга народа – 26,5%

Европейская солидарность – 19,5%

ОПЗЖ – 17,7%

Батькивщина – 8,8%

За Партии Сила и Честь и Украинская стратегия готовы проголосовать 4,8% и 3,8% украинцев, принявших участие в опросе.

Остальные партии набирают менее 3%.

Социологическое исследование проведено сотрудниками Центра Разумкова в период с 4 по 9 декабря 2020 года. В опросе приняли участие 2018 респондентов по всей Украине, кроме территорий, оккупированных Россией. Исследование провели методом тет-а-тет по месту жительства людей. Погрешность не превышает 2,3%.Читайте такжеОпрос показал, как украинцы оценивают борьбу властей с COVID-19

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