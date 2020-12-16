Кто проходит в Верховную Раду: опубликован новый рейтинг партий

Проходной барьер в 5% на выборах в Верховную Раду преодолевают только четыре политические силы.
Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в декабре текущего года, шансы на прохождение в парламент получили бы четыре политические силы – Слуга народа, Европейская солидарность, ОПЗЖ и Батькивщина.
Согласно данным опроса Центра Разумкова, проведенного с 4 по 9 декабря, голоса тех респондентов, которые намерены принять участие в выборах, разделили бы следующие политические партии.
- Слуга народа – 26,5%
- Европейская солидарность – 19,5%
- ОПЗЖ – 17,7%
- Батькивщина – 8,8%
За Партии Сила и Честь и Украинская стратегия готовы проголосовать 4,8% и 3,8% украинцев, принявших участие в опросе.
Остальные партии набирают менее 3%.
Социологическое исследование проведено сотрудниками Центра Разумкова в период с 4 по 9 декабря 2020 года. В опросе приняли участие 2018 респондентов по всей Украине, кроме территорий, оккупированных Россией. Исследование провели методом тет-а-тет по месту жительства людей. Погрешность не превышает 2,3%.Читайте такжеОпрос показал, как украинцы оценивают борьбу властей с COVID-19
Социологические опросы в Украине
- Исследование Центра Разумкова, проведенное в декабре, свидетельствует о том, что 42% респондентов назвали президента Владимира Зеленского главным разочарованием года. Пятого президента Петра Порошенко – который занял второе место – назвали разочарованием года 10% украинцев.
- Согласно данным опроса Киевского международного института социологии, который проводился в октябре-ноябре, в Верховную Раду могли бы пройти 6 партий. Среди них – ОПЗЖ, Европейская Солидарность, Слуга народа, Батькивщина, Сила и честь, а также Радикальная партия.