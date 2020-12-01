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Кулеба вызвал "на ковер" посла Венгрии из-за скандала на Закарпатье

1 декабря 2020, 21:37

В МИД Украины назвали сложившуюся ситуацию недопустимой.

Кулеба
Кулеба отреагировал на конфликт в Венгрией / УНИАН

Во вторник, 1 декабря, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вызвал "на ковер" венгерского посла Иштвана Ийдярто - дипломаты говорили о ситуации на Закарпатье и отношениях между странами.

Как пишет пресс-служба МИД Украины, Кулеба в беседе с венгерским послом затронул недавний инцидент с исполнением гимна Венгрии депутатами ОТО в Закарпатской области, назвав такую ситуацию недопустимой. Министр призвал венгерскую сторону избегать шагов и заявлений, которые создают "деструктивную эмоциональную напряженность" в украинско-венгерских отношениях.

Также стороны обсудили недавние обыски в Закарпатской области, которые провела Служба безопасности Украины. Кулеба заверил, что действия украинских правоохранителей никоим образом не направлены против венгерского национального меньшинства.

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"Любые утверждения о том, что в Украине якобы есть "запугивание" венгерской общины или ее части, являются беспочвенной спекуляцией. В Украине как правовом государстве действует принцип индивидуальной, а не коллективной ответственности", - подчеркнул глава МИД.

В то же время Кулеба отметил, что все граждане Украины равны перед законом независимо от национальности и этнического происхождения.

Конфликт в Закарпатье - о чем сообщалось ранее:

  • Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийятро 25 октября, в день местных выборов, призвал венгров, проживающих в Закарпатье, поддержать политическую силу Партия венгров Украины.​
  • Из-за незаконной политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах 2020, министерство иностранных дел пригласило посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто и вручило ноту протеста​.
  • Позже глава МИД назвал "жалким и бессмысленным" запрет на въезд в Украину двум чиновникам. Он отметил, что Будапешт пока не получил официального уведомления об этом запрете.
  • По результатам, которые были обнародованы в прямом эфире у Савика Шустера, в горсовет Ужгорода проходит Партия венгров Украины, поскольку она преодолела 5% барьер.​

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