Кулеба вызвал "на ковер" посла Венгрии из-за скандала на Закарпатье

Кулеба отреагировал на конфликт в Венгрией / УНИАН

Во вторник, 1 декабря, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вызвал "на ковер" венгерского посла Иштвана Ийдярто - дипломаты говорили о ситуации на Закарпатье и отношениях между странами.

Как пишет пресс-служба МИД Украины, Кулеба в беседе с венгерским послом затронул недавний инцидент с исполнением гимна Венгрии депутатами ОТО в Закарпатской области, назвав такую ситуацию недопустимой. Министр призвал венгерскую сторону избегать шагов и заявлений, которые создают "деструктивную эмоциональную напряженность" в украинско-венгерских отношениях.

Также стороны обсудили недавние обыски в Закарпатской области, которые провела Служба безопасности Украины. Кулеба заверил, что действия украинских правоохранителей никоим образом не направлены против венгерского национального меньшинства.

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"Любые утверждения о том, что в Украине якобы есть "запугивание" венгерской общины или ее части, являются беспочвенной спекуляцией. В Украине как правовом государстве действует принцип индивидуальной, а не коллективной ответственности", - подчеркнул глава МИД.

В то же время Кулеба отметил, что все граждане Украины равны перед законом независимо от национальности и этнического происхождения.

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