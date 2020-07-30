"Мы сами знаем, что делать": Кравчук назвал России условия установления мира на Донбассе

Кравчук призвал Россию вывести войска из Донбасса / Главред

Россия должна соблюдать договоренности и уважать подпись представителей своей страны, которые подписывают документы об урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе. Москве следует вывести свои войска, наемников и военную технику для того, чтобы в Донецкой и Луганской областях наступил мир.

Об этом рассказал новый глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в интервью изданию Апостроф.

По его словам, мир в регионе зависит не только от Украины – это коллективные усилия, которые должны привести к успеху.

Кравчук также обратил внимание на несогласованность действий среди российских политиков и чиновников – российский представитель в ТКГ Борис Грызлов подписывает документы, согласно которым Россия гарантирует перемирие на Донбассе, тогда как у Путина заявляют, что Москва не может дать никаких гарантий.Читайте такжеКравчук возглавит украинскую делегацию в ТКГ по Донбассу

"Не может такого быть, что договорились о тишине... Ведь договорились? Подписал представитель России господин Грызлов? Подписал. На второй день господин Песков - пресс-секретарь Путина - говорит, что Россия не гарантирует выполнения условий и соблюдения тишины. Я задаю вопрос - от кого подписал Грызлов документ? От себя лично? Или от государства, которое он представляет. Никто - ни Кравчук, ни Кучма не подписывают от себя - сам пью, сам гуляю", - отмечает первый украинский президент.

По мнению политика, Россия должна нести ответственность за свои юридические действия, и если подпись представителем поставлена, то они обязаны выполнять свои обязательства.

"А если он подписал от имени России, то что эта подпись означает для нас? Кто будет выполнять? Мы за Россию? Если эта подпись означает, что нам – Украине - позволяют (!) решать свои внутренние вопросы, а они за скобками, сбоку, не участвуют в конфликте, то нам такого согласия не требуется, мы сами знаем, что делать", - добавил Кравчук.

Кравчук выразил надежду на цивилизованное отношение к переговорам со стороны россиян. Россия должна вывести свои войска и наемников с Донбасса и выполнять взятые на себя обязательства.Читайте также"Переговоры заканчиваются": Кравчук рассказал, будут ли уступки по Донбассу

"Но мы просим - выведите свои войска и оружие, своих людей, тех, кто приехал на Донбасс из других стран, ведь там кого только нет. И часть из них приехали воевать, чтобы заработать деньги. Там ситуация очень сложная, чтобы взял и решил. Но подпись свою надо уважать. Вот мое главное условие", - подчеркнул Леонид Кравчук.

Напомним, в четверг, 30 июля, первый глава Украинского государства Леонид Кравчук согласился возглавить делегацию Украины в Трехсторонней контактной переговорной группе по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе.