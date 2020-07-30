УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Мы сами знаем, что делать": Кравчук назвал России условия установления мира на Донбассе

30 июля 2020, 16:50

Кравчук не понимает, почему Россия не соблюдает договоренности по Донбассу.

Леонид Кравчук
Кравчук призвал Россию вывести войска из Донбасса / Главред

Россия должна соблюдать договоренности и уважать подпись представителей своей страны, которые подписывают документы об урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе. Москве следует вывести свои войска, наемников и военную технику для того, чтобы в Донецкой и Луганской областях наступил мир.

Об этом рассказал новый глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в интервью изданию Апостроф.

По его словам, мир в регионе зависит не только от Украины – это коллективные усилия, которые должны привести к успеху.

Кравчук также обратил внимание на несогласованность действий среди российских политиков и чиновников – российский представитель в ТКГ Борис Грызлов подписывает документы, согласно которым Россия гарантирует перемирие на Донбассе, тогда как у Путина заявляют, что Москва не может дать никаких гарантий.Читайте такжеКравчук возглавит украинскую делегацию в ТКГ по Донбассу

"Не может такого быть, что договорились о тишине... Ведь договорились? Подписал представитель России господин Грызлов? Подписал. На второй день господин Песков - пресс-секретарь Путина - говорит, что Россия не гарантирует выполнения условий и соблюдения тишины. Я задаю вопрос - от кого подписал Грызлов документ? От себя лично? Или от государства, которое он представляет. Никто - ни Кравчук, ни Кучма не подписывают от себя - сам пью, сам гуляю", - отмечает первый украинский президент.

По мнению политика, Россия должна нести ответственность за свои юридические действия, и если подпись представителем поставлена, то они обязаны выполнять свои обязательства.

"А если он подписал от имени России, то что эта подпись означает для нас? Кто будет выполнять? Мы за Россию? Если эта подпись означает, что нам – Украине - позволяют (!) решать свои внутренние вопросы, а они за скобками, сбоку, не участвуют в конфликте, то нам такого согласия не требуется, мы сами знаем, что делать", - добавил Кравчук.

Кравчук выразил надежду на цивилизованное отношение к переговорам со стороны россиян. Россия должна вывести свои войска и наемников с Донбасса и выполнять взятые на себя обязательства.Читайте также"Переговоры заканчиваются": Кравчук рассказал, будут ли уступки по Донбассу

"Но мы просим - выведите свои войска и оружие, своих людей, тех, кто приехал на Донбасс из других стран, ведь там кого только нет. И часть из них приехали воевать, чтобы заработать деньги. Там ситуация очень сложная, чтобы взял и решил. Но подпись свою надо уважать. Вот мое главное условие", - подчеркнул Леонид Кравчук.

Напомним, в четверг, 30 июля, первый глава Украинского государства Леонид Кравчук согласился возглавить делегацию Украины в Трехсторонней контактной переговорной группе по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе.

новости Украины Донбасс новости России ТКГ Леонид Кравчук
Сейчас вы просматриваете новость «"Мы сами знаем, что делать": Кравчук назвал России условия установления мира на Донбассе». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

17:01
На Николаевщине грузовик убил молодых людей, фото с места трагедии
16:50
"Мы сами знаем, что делать": Кравчук назвал России условия установления мира на Донбассе
16:36
Почему нельзя спать ногами к двери: приметы и суеверия
16:28
Суд принял решение по домашнему аресту Михаила Ефремова
16:22
"Смесь крысы, демона, гоблина ": модель Chanel приковала к себе внимание
16:22
Задержание российских боевиков: Беларусь срочно обратилась к Украине Видео
16:13
"Переговоры заканчиваются": Кравчук рассказал, будут ли уступки по Донбассу
15:54
Точный церковный календарь на август 2020 – все Спасы и праздники Богородицы
15:52
Обстрелы на Донбассе во время перемирия: в Генштабе назвали причину Видео
15:51
Полиция разыскивает подозреваемого в нападении на синагогу Мариуполя, опубликованы фото
15:45
Похудение и снятие стресса: как плавание влияет на организм
15:44
Адвокат жены Эндрю Картрайта высказал официальную версию для СМИ
15:27
Киев и половина областей Украины не готовы к ослаблению карантина Видео
15:20
В Слуге народа вспышка COVID-19: названы фамилии заразившихся нардепов – СМИ
15:19
"Постирала и вываляла в соли": тело Энди Картрайта "разделывал" профессионал
15:17
Гороскоп всех знаков Зодиака на 31 июля: финансовый крах, несчастья и успехи в делах Видео
14:48
Нардеп от Слуги народа угодил в драку: СМИ назвали фамилию и рассказали подробности
14:38
К чему снится кровь: толкование сна
14:35
Кравчук возглавит украинскую делегацию в ТКГ по Донбассу Видео
14:21
"Есть рычаги, чтобы произвол прекратить": Суркис прокомментировал протесты фанатов против Луческу Видео
14:14
Экстрадируют ли боевиков ЧВК Вагнер в Украину: в СБУ сделали заявление
14:08
Умер Энди Картрайт - что известно об репере из Нежина Видео
13:58
В Украине найден любимец коронавируса Видео
13:51
Откровенное шоу варьете "Рояль" вернулось на сцену Видео
13:43
Как будут работать школы с 1 сентября: в Минобразовании назвали основной сценарий
13:36
"Слуга народа" напал на женщину и скомандовал избить мужчину – СМИ Видео
13:35
У Путина отреагировали на задержание в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера
13:26
Звездный путь Дискавери 3 - дата выхода, актеры, сюжет и официальный трейлер Видео
13:22
Хакеры активно используют COVID-19 для мошенничества – отчет экспертов
13:02
В ВОЗ спрогнозировали, когда появится коллективный иммунитет к коронавирусу
12:53
Ужесточение карантина в Киеве: хотят отменить транспорт и закрыть ТРЦ
12:51
Гороскоп на август 2020 года: когда крайне неблагоприятный период, и что нельзя делать
12:50
Умер Энди Картрайт - появились жуткие подробности трагедии
12:09
Количество вредоносных программ для Android выросло почти на 20% - эксперты
12:00
Карантин в Украине: Степанов сказал, где начнут работать детские лагеря Видео
11:58
Какой будет погода в Украине в последний день июля: синоптик дала прогноз Видео
11:57
Задержание "вагнеровцев" в Беларуси: новые подробности и встречи дипломатов
11:40
Эрдоган на Кавказе показывает Путину, что он готов к драке мнение
11:37
Холостячка 2020 - Ксения Мишина впервые раскрыла подробности личной жизни
11:26
"Угрозы не из ОП": Джокер объяснил, зачем Бондаренко "кидался" на Зеленского Видео
11:25
"Слегка подо**ели": под Харьковом десантники высадились прямо на пляж Видео
11:03
Жена Энди Картрайта объяснила решение расчленить мужа
11:02
Коронавирус в Украине и мире 30 июля: за сутки заразилось рекордное число человек
10:53
Задержание "вагнеровцев" под Минском: эксперт раскрыл планы Кремля по Беларуси
10:47
Киев установил антирекорд по числу зараженных COVID-19
10:30
Спикер Рады дал прогноз, переживет ли экономика Украины эпидемию COVID-19
10:17
Разумков оценил, как именно Зеленский изменился за год у власти
10:11
Гепатит С: симптомы, лечение и диагностика
10:01
Почему Люблинский треугольник - очередная сказка мнение
09:52
В России нашли расчлененное тело украинского рэпера
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять