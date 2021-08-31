"Не просьбы, а предложения": Арестович рассказал, о чем Зеленский планирует говорить с Байденом

"Много сюрпризов": Арестович рассказал, о чем Зеленский планирует говорить с Байденом / коллаж УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский привезет на переговоры к президенту США Джо Байдену не просьбы, а предложения, заявил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Во-первых, надо установить личные отношения с Байденом. Это химия, которая возникает в живом общении, это очень важно. И здесь будет решено несколько стратегических вопросов, так как речь идет о существенном увеличении оборонного взаимодействия между США и Украиной. Там рассматривается несколько вариантов. Второе - энергетическая сфера, там тоже много сюрпризов ждет, в том числе по "Северному потоку-2". Относительно политической части - речь о том, чтобы американский представитель стал частью "минского" процесса в том или ином варианте", - рассказал Арестович в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

По его словам, "впервые в истории Украина привезет не просьбы, а предложения".

"Мы хотим сделать вклад в обоюдную безопасность государств относителньо энергетической и политической сфер, в частности встреча с Илоном Маском и Тимом Куком посвящена также нашим предложениям, а не просьбам. Мы понемногу становимся более субъектными - и это очень хорошо", - заявил советник главы ОП.

Отметим, встреча с президентом США Джо Байденом состоится 1 сентября. Ее дважды переносили из-за ситуации в Афганистане. Зеленского ждут в Белом доме после обеда. Запланировано общение с глазу на глаз. По результатам президенты обнародуют совместное заявление.

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Встреча Зеленского и Байдена - о чем сообщалось ранее:

Официальное заявление о приглашении президента Украины Владимира Зеленского приехать с визитом в Вашингтон в Белом доме сделали 21 июля.

Зеленский ранее заявлял, что на встрече с Байденом в США он намерен попросить американского президента принять участие в переговорах по Донбассу.

30 августа в Офисе президента подтвердили, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Джозефом Байденом перенесена на 1 сентября по просьбе американской стороны. Причина переноса связана с истечением срока ультиматума движения Талибан в Афганистане об эвакуации иностранцев из аэропорта Кабула.

30 августа украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Зеленский передаст Байдену списки пленных и пропавших без вести украинцев на Донбассе и в Крыму.