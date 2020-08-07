Украина готовится к новому разведению сил на Донбассе: у Зеленского сделали анонс

Ермак рассказал о новых договоренностях по Донбссу / Главред

Киев ведет переговоры с Россией и боевиками "Л/ДНР" о подготовке новых участков разведения сил на Донбассе. Стороны хотят отвести вооружения на 3-5 новых участках в регионе и близки к достижению договоренностей.

Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью информагентству Reuters.

По его словам, переговоры с российской стороной могут завершиться компромиссом.

"Сегодня мы очень близки к согласованию трех, а может, и пяти новых участков (для разведения войск), - сказал Ермак.

Напомним, глава президентской канцелярии Андрей Ермак ранее рассказал, что в рамках обмена пленными с боевиками Украина готовится освободить 100 украинских граждан. Это должно произойти в течение нескольких недель. Украинская сторона уже передала списки на обмен в ОБСЕ, которая выступает посредником в гуманитарном вопросе.Читайте также"Переночевать, поесть и выпить": Зеленский рассказал о визите на передовую на Донбассе

Ранее журналисты рассказали, что Россия планирует отказаться от переговоров с Андреем Ермаком. Причиной называли позицию Кремля, согласно которой Киев не соблюдает договоренности, достигнутые в рамках переговоров советников глав государств Нормандского формата.

Ермак, в свою очередь, заявил, что письмо Козака об отказе России от участия в формате переговоров советников – это политическая игра, а Киев намерен и в дальнейшем отстаивать свои интересы.