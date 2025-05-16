'Плюнул в лицо и размазал': эксперт сказал, почему Путин не поехал на переговоры

Путин проигнорировал ультиматум Европы о прекращении огня, показав, что Запад слаб и не готов к решительным действиям, отметил Тарас Загорродний.

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Путин продемонстрировал пренебрежение, отказавшись ехать на переговоры в Стамбул / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Загороднего:

Отказ Путина приехать в Стамбул - это демонстративное пренебрежение к Западу

Украина не должна ждать действий Путина, а должна заставлять его действовать выгодно для себя

"Адские санкции" Трамп может ввести самостоятельно

Отказ лидер РФ Владимира Путина лично участвовать в переговорах в Стамбуле и решение прислать делегацию второго эшелона - это не просто дипломатический жест, а намеренная демонстрация пренебрежения. Таким образом Путин "плюнул в лицо" США и Европе. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Путин плюнул в лицо США и Европе и размазал. Европа выдвинула Путину ультиматум о прекращении огня. А Путин, не приехав на встречу и не согласившись на перемирие, показал, что европейцы - слабаки и не готовы ничего делать. И Зеленский будет это педалировать, чтобы заставить Европу показать свою силу", - сказал он. видео дня

По мнению Загороднего, президент США способен на решительные действия. Тот факт, что Трамп публично заявил, что Путин не приехал в Стамбул, потому что там не было его (Трампа - Главред), является частью игры на собственную аудиторию.

"Каждый действует так, как ему удобно. Трамп, когда сказал, что Путин не поехал в Стамбул, поскольку там не было его, просто разговаривает со своим электоратом", - отметил эксперт.

Украина, как подчеркнул Загородний, не должна гадать, как будет действовать Путин, а должна создавать для него такие условия, при которых он будет вынужден делать выгодные Украине шаги. Для этого нужна блокада российских портов, усиление запроса на поставку вооружения и введение масштабных санкций против РФ.

"Причем "адские санкции" Трамп может ввести единолично, поэтому нам нужно намекать, что, если он этого не сделает, он будет трещоткой и балаболом. Для нас главное, чтобы Трамп действовал, в частности, расширил поставки вооружения, а там пусть говорит что угодно", - добавил Загородний.

Переговоры Украины и РФ в Турции - главное

Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Украиной и Россией. Встреча прошла под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и длилась менее двух часов.

Президент РФ Владимир Путин лично не приехал, делегации возглавляли чиновники среднего звена. Основными темами стали прекращение огня и обмен пленными в формате 1000 на 1000.

Как сообщал Главред, Россия выдвинула неприемлемые для Украины условия - в частности, требование вывода ВСУ из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, российская сторона намекала на возможность оккупации Харьковской и Сумской областей.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что переговоры будут продолжаться, в том числе на уровне лидеров государств. Обе стороны согласились подготовить письменные предложения по условиям прекращения огня.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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