Подоляк рассказал о ядерном шантаже РФ / УНИАН

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал атаку агрессора на Запорожскую атомную станцию.

По его словам, Россия нарушает нормы и правила ведения войны совершенно умышленно. Враг сознательно занимается геноцидом не только украинского народа, но и просто инфраструктуры страны.

"Возможно, у наших партнёров есть некоторое недопонимание того, что делает Россия. А Россия воюет с умышленным нарушением всех конвенций, законов и правил войны, стараясь причинить максимальные ущерб объектам украинской критической инфраструктуры, гражданской инфраструктуре, обычным людям. Чтобы вызвать максимальные панические настроения", – заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что "Россия сознательно шантажирует мир ядерной катастрофой".

"Никогда ранее ни одно государство не пыталось шантажировать бойней под атомной станцией, ведя боевые действия", – уточнил чиновник.

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Ранее в Энергодаре Запорожской области, где расположена Запорожская АЭС, произошел мощный взрыв.

Напомним, враг захватил площадку Запорожской АЭС. После чего из-за обстрела российскими оккупантами возник пожар на Запорожской АЭС. В 06:20 в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС пожар ликвидировали.

Подоляк рассказал о ядерном шантаже РФ

Что происходит в Украине 4 марта 2022:

Украинская ПВО сбила вражеский самолет в Одесской области, пилота ищут. Воздушное судно врага атаковало объект украинской военной инфраструктуры.

В Минобороны озвучили потери агрессоров за восемь суток войны: как минимум 9166 человек. Как говорят украинские военные, потери российских оккупантов от украинской армии растут день ото дня.

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