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Поклонская нарвалась на разборки с человеком Путина из-за предложения по Крыму для Маска

10 декабря 2020, 07:33
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Гендиректор Роскосмоса поинтересовался, обязательно ли Поклонской нужен Маск.

Из-за предложения по Крыму Поклонская нарвалась на разборки с Рогозиным – Крым новости
Из-за предложения по Крыму Наталья Поклонская нарвалась на разборки с Дмитрием Рогозиным / Скриншот

Бывшая "прокурор" захваченного РФ Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская нарвалась на разборки с гендиректором Роскосмоса и спецпредставителем президента Владимира Путина по международному сотрудничеству в космосе Дмитрием Рогозиным из-за предложения для американского бизнесмена и инженера, главы компании SpaceX Илона Маска.

Поклонская в своем аккаунте в Twitter предложила предпринимателю переехать в Крым, который, по ее словам, из-за практически полного отсутствия воды напоминает Марс, на который он хочет отправить экспедицию.

Экс-"прокурор" предложила Маску на деле показать способность решить земную проблему.

На обращение Поклонской к Маску отреагировал Рогозин – предложил использовать московские технологии подготовки и опреснения воды.

"…Или Вам обязательно нужен Илон Маск?" – спросил глава Роскосмоса у Поклонской.

  • Напомним, в начале декабря Наталья Поклонская утверждала, что в Крыму нет пресной воды, а из кранов течет ржавая и вонючая жидкость.
  • После захвата полуострова оккупанты не признавали, что там есть проблемы с водой. Позже обмелели водохранилища, и псевдовласти начали вводить серьезные меры, в частности ограничили подачу воды.

Прекращение водоснабжения Крыма

Россия в марте 2014 года захватила украинский Крым. До захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.

В апреле 2014-го Киев прекратил подачу воды в Крым. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.

Владимир Путин Наталья Поклонская Илон Маск Дмитрий Рогозин новости Крыма
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