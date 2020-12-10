Поклонская нарвалась на разборки с человеком Путина из-за предложения по Крыму для Маска

Из-за предложения по Крыму Наталья Поклонская нарвалась на разборки с Дмитрием Рогозиным / Скриншот

Бывшая "прокурор" захваченного РФ Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская нарвалась на разборки с гендиректором Роскосмоса и спецпредставителем президента Владимира Путина по международному сотрудничеству в космосе Дмитрием Рогозиным из-за предложения для американского бизнесмена и инженера, главы компании SpaceX Илона Маска.

Поклонская в своем аккаунте в Twitter предложила предпринимателю переехать в Крым, который, по ее словам, из-за практически полного отсутствия воды напоминает Марс, на который он хочет отправить экспедицию.

Экс-"прокурор" предложила Маску на деле показать способность решить земную проблему.

На обращение Поклонской к Маску отреагировал Рогозин – предложил использовать московские технологии подготовки и опреснения воды.

"…Или Вам обязательно нужен Илон Маск?" – спросил глава Роскосмоса у Поклонской.

Напомним, в начале декабря Наталья Поклонская утверждала, что в Крыму нет пресной воды, а из кранов течет ржавая и вонючая жидкость.

После захвата полуострова оккупанты не признавали, что там есть проблемы с водой. Позже обмелели водохранилища, и псевдовласти начали вводить серьезные меры, в частности ограничили подачу воды.