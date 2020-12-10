Поклонская нарвалась на разборки с человеком Путина из-за предложения по Крыму для Маска

Гендиректор Роскосмоса поинтересовался, обязательно ли Поклонской нужен Маск.
Бывшая "прокурор" захваченного РФ Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская нарвалась на разборки с гендиректором Роскосмоса и спецпредставителем президента Владимира Путина по международному сотрудничеству в космосе Дмитрием Рогозиным из-за предложения для американского бизнесмена и инженера, главы компании SpaceX Илона Маска.
Поклонская в своем аккаунте в Twitter предложила предпринимателю переехать в Крым, который, по ее словам, из-за практически полного отсутствия воды напоминает Марс, на который он хочет отправить экспедицию.
Экс-"прокурор" предложила Маску на деле показать способность решить земную проблему.
На обращение Поклонской к Маску отреагировал Рогозин – предложил использовать московские технологии подготовки и опреснения воды.
"…Или Вам обязательно нужен Илон Маск?" – спросил глава Роскосмоса у Поклонской.
- Напомним, в начале декабря Наталья Поклонская утверждала, что в Крыму нет пресной воды, а из кранов течет ржавая и вонючая жидкость.
- После захвата полуострова оккупанты не признавали, что там есть проблемы с водой. Позже обмелели водохранилища, и псевдовласти начали вводить серьезные меры, в частности ограничили подачу воды.
Прекращение водоснабжения Крыма
Россия в марте 2014 года захватила украинский Крым. До захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.
В апреле 2014-го Киев прекратил подачу воды в Крым. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.