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"Чрезвычайные риски": Порошенко "посеял панику" из-за отставки Смолия

На Смолия давило высшее руководство страны, от него потребовали написать заявление об увольнении, утверждает экс-президент.

2 июля 2020, 13:22
Порошенко утверждает, что из-за отставки Смолия с поста главы НБУ появились огромные риски – Порошенко новости Украины
Из-за отставки Якова Смолия с поста главы НБУ появились огромные риски, утверждает Петр Порошенко / Скриншот

Бывший президент Петр Порошенко, нардеп, глава партии Европейская солидарность заявил, что из-за отставки Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины над финансовой системой Украины появились огромные риски.

Экс-президент рассказал о рисках из-за отставки главы НБУ во время брифинга в Верховной Раде.

По его словам, на Смолия осуществляло давление высшее руководство государства, и от него потребовали написать заявление об увольнении.

"…мы собрались здесь, чтобы огласить заявление партии Европейская солидарность, фракции Европейская солидарность… в связи с чрезвычайными рисками, которые появились над финансовой системой в связи с заявлением главы Национального банка Украины Смолия…", – заявил Порошенко.

Нардеп попросил президента Владимира Зеленского отозвать заявление Смолия, вернуть его без рассмотрения.

"...Требование к Смолию написать заявление прозвучало на следующий день после получения транша Всемирного банка. Через неделю после получения первого транша Международного валютного фонда. Через неделю после получения первого транша макрофинансовой помощи со стороны Европейского союза. Это называется одним словом: обман", – сказал политик.

Читайте такжеОтставка Смолия: названо имя возможного кандидата на пост главы НБУНародный избранник полагает, что это обман партнеров нашей страны.

"Обман партнеров, которые поверили подписи под Меморандумом с Международным валютным фондом, поскольку, кроме подписи руководства правительства, Национального банка, министра финансов, там стоит подпись Зеленского", – добавил Порошенко.

Бывший президент считает, что Украина уже получила первые результаты отставки Смолия.

"Курс межбанка вчера (1 июля – Ред.) был 26,60. Сейчас уже 27,25. И на 27,20 уже была интервенция Национального банка… на 100 млн долларов… 1 млрд 750 млн грн, размещенных вчера еврооблигаций Украины, отменены. Потому что инвесторы не верят и не желают далее играться в подобные игры с краплеными картами", – утверждает он.

Напомним, Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении с поста главы Нацбанка по собственному желанию и передал Владимиру Зеленскому. Смолий сообщил, что его увольнение связано с "систематическим политическим давлением" на НБУ.

Руководитель Института гуманитарных исследований, политический эксперт Вадим Денисенко сообщил, что Смолий никогда не руководил Нацбанком, а был номинальной фигурой – "фасадом".

Петр Порошенко Яков Смолий отставка
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