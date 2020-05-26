Стефанчук назвал главные условия для всеукраинского референдума

Стефанчук перечислил главные условия проведения референдума / Фото: УНИАН

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук озвучил главные условия для проведения всеукраинского референдума.

Как рассказал он в эфире телеканала Украина 24, основными условиями являются:

участие 3 млн граждан;

привлечение не менее двух третей областей.

При этом Стефанчук отметил, что основные критерии для проведения референдума предусмотрены Конституцией Украины.

"Основная идея, которая закладывается в этот законопроект, это то, чтобы народ мог инициировать и народ мог поддержать. Основные критерии у нас предусмотрены Конституцией Украины, мы не можем от них отойти и изменить, это 3 млн граждан Украины. Причем две трети областей должны быть привлечены к поддержке этого законопроекта", - заявил Стефанчук.

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Он также добавил, что после этого определяются процедурные вопросы, в течение ориентировочно 60 дней.

"Это вопрос агитации, поддержки и так далее, и вопрос может быть вынесен на референдум. Что интересно - мы впервые предлагаем украинскому народу, чтобы он непросто определял какие-то вопросы на референдуме, но и предоставить возможность украинскому народу отменять закон, принятый ВР", - добавил он.

Как писал Главред, ранее в СМИ попала переписка в закрытом чате партии Слуга народа, где обсуждается закон об украинском языке и засилье русского языка в обществе.