Полетели головы: в Минздраве нашли виновного в провале медреформы

Минздрав уволил заместительницу Степанова / УНИАН

С 1 июня этого года должен был состояться перезапуск второго этапа медицинской реформы. Об этом заявлял министр здравоохранения Максим Степанов.

В то же время, сегодня стало известно, чтобы была уволена заместитель Степанова, которая отвечала за реформирование системы здравоохранения Елена Теряева. Она была назначена на должность 8 апреля 2020 года.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости пересмотра второго этапа медицинской реформы. По его словам, COVID-19 показал, что реформа не получилась. В то же время, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что второй этап медреформы мог негативно отразиться на финансировании украинской медицины и предполагал ряд сокращений медперсонала.

По словам главы Минздрава, под угрозой также оказалась экстренная медицинская помощь: в некоторых областях недофинансирование составляет 60-80%. Это приведет к сокращению 30% бригад скорой помощи, подчеркнул Степанов.

Напомним, ранее Степанов заявил о том, что медицинская реформа, разработанная бывшей главой МОЗ Ульяной Супрун, не адаптирована к украинским реалиям, а ее второй этап провоцировал абсолютное разрушение нескольких служб.