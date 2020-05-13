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Резонансный банковский закон: в НБУ назвали основные изменения

13 мая 2020, 14:10

Киев выполнил главное требование Международного валютного фонда.

Верховная Рада
Рада проголосовала за банковский закон / Фото: УНИАН

В среду, 13 мая, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Принятие закона было главным требованием МВФ для получения Киевом кредитного финансирования. 

Глава МВФ Кристалина Георгиева в декабре 2019 года в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским поставила условие, согласно которому для  одобрения новой кредитной программы от МВФ Киев должен принять закон, запрещающий возвращение банков прежним владельцам, сообщает РБК-Украина.

Для принятия закона парламент внес изменения в регламент, после чего инициатива рассматривалась по особой процедуре.

В НБУ, ранее лоббирующем законодательную инициативу, утверждают, что после принятия закона решение регулятора о выводе банков с рынка невозможно будет отменить. Также нельзя будет восстановить деятельность банка, признанного банкротом. Ликвидацию финансового учреждения нельзя оспорить в суде.Читайте также"МВФ нужно посылать на **й": эксперт разнес рекомендации Фонда Украине

Как утверждают в Нацбанке, закон сделает невозможным возвращение национализированных банков прежним владельцам. Кроме того, в законе существует норма о том, что предыдущие акционеры национализированного финансового учреждения не могут требовать компенсации за национализацию или же вернуть банк в в свою собственность.

Для собственников банков-банкротов существует механизм, в рамках которого, согласно закону, они могут обратиться в суд с целью получения денежной компенсации. Алгоритм расчета компенсации будет определять международная аудиторская фирма.

Ранее в МВФ заявили, что Фонд не готов финансировать Украину на базе расширенной 3-летней программы EFF, в рамках которой Киев должен был получить 5,5$ миллиардов.

Украина МВФ Верховная Рада Национальный банк экономия финансы
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