Сокурсник Путина назвал возможные сроки возвращения Крыма и Донбасса в Украину

Донбасс и Крым могут вернуться в Украину в 2020 или в 2021 году, полагает Юрий Швец / Reuters

Бывший советский разведчик, сокурсник президента России Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец считает теоретически возможным возвращение Крыма и захваченной части Донбасса под контроль Киева в 2020 или в 2021 году.

Судьба Донбасса и Крыма зависит от ситуации в РФ, они могут вернуться под контроль Киева, в частности, если российское государство фактически капитулирует, рассказал экс-разведчик в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам собеседника, если Киев сейчас вернет себе Донбасс – это все равно, что взять и сделать себе укол с коронавирусом.

"…Вы не потянете ее (часть Донбасса – Ред.) экономически. И она не нужна вам экономически. Вам нужно развивать ваш колоссальный интеллектуальный потенциал – это ваши айтишники", – добавил сокурсник Путина.Читайте такжеКлимкин предрек провокации и эскалацию на Донбассе после 1 июля

Ранее нардеп от партии Слуга народа Ирина Верещук говорила, что Владимир Путин хочет, чтобы Украина разделила вопросы Донбасса и Крыма, забыла о полуострове и "вынесла его за скобки". Политик считает, что российский лидер хочет, чтобы украинские власти погрязли в вопросе Донбасса.