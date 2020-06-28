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Сокурсник Путина назвал возможные сроки возвращения Крыма и Донбасса в Украину

Судьба захваченных территорий зависит от ситуации в России, отметил бывший разведчик.

28 июня 2020, 09:28
Швец полагает, что Донбасс и Крым могут вернуться в Украину в 2020 или в 2021 году – Россия – Украина
Донбасс и Крым могут вернуться в Украину в 2020 или в 2021 году, полагает Юрий Швец / Reuters

Бывший советский разведчик, сокурсник президента России Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец считает теоретически возможным возвращение Крыма и захваченной части Донбасса под контроль Киева в 2020 или в 2021 году.

Судьба Донбасса и Крыма зависит от ситуации в РФ, они могут вернуться под контроль Киева, в частности, если российское государство фактически капитулирует, рассказал экс-разведчик в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам собеседника, если Киев сейчас вернет себе Донбасс – это все равно, что взять и сделать себе укол с коронавирусом.

"…Вы не потянете ее (часть Донбасса – Ред.) экономически. И она не нужна вам экономически. Вам нужно развивать ваш колоссальный интеллектуальный потенциал – это ваши айтишники", – добавил сокурсник Путина.Читайте такжеКлимкин предрек провокации и эскалацию на Донбассе после 1 июля

Ранее нардеп от партии Слуга народа Ирина Верещук говорила, что Владимир Путин хочет, чтобы Украина разделила вопросы Донбасса и Крыма, забыла о полуострове и "вынесла его за скобки". Политик считает, что российский лидер хочет, чтобы украинские власти погрязли в вопросе Донбасса.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Юрий Швец Владимир Путин Дмитрий Гордон
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