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"Россия уйдет из Крыма и Донбасса": в Кабмине сделали заявление о плане Б

22 декабря 2020, 16:05
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Вопрос прекращения войны на Донбассе решается не в Минске, а в Париже, напомнил Алексей Резников.

Алексей Резников
Украина уже запустила реализацию плана Б по Донбассу - Резников / УНИАН

Украина запустила процесс реализации плана Б по Донбассу. Киев не ждет, пока украинские территории будут выведены из-под оккупации России и проводит работу уже сейчас. Война может затянуться на много лет, однако рано или поздно Москва оставит Крым и ОРДЛО. Поэтому ряд мероприятий нужно реализовывать заранее.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников в интервью Суспільне, комментируя вопрос реализации переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе.

По его словам, названия механизмов по реинтеграции – среди которых "план Б" – это условности. Украина уже сейчас работает над таким планом, разрабатывая законодательство, которое должно быть реализовано в ходе переходного периода.Читайте такжеПутин не пойдет на уступки по Донбассу: в СНБО объяснили, как действовать Зеленскому

"Этого не было за 6 лет, у нас конфликтуют нормативные акты, законы, постановления, указы. У нас есть люди, которые были в плену до 2016 года и до сих пор не получили помощи, поскольку не были субъектами получения помощи", - отметил Резников.

Как добавил чиновник, ситуация с нагорно-карабахским конфликтом демонстрирует, что конфликт может затянуться на десятки лет, после чего противостояние может перейти в острую фазу. Все изменилось, так как в Баку дождались новой возможности урегулирования конфронтации.

Отвечая на вопрос о вариантах завершения войны, министр акцентировал внимание на том, что на переговорах в рамках ТКГ решаются тактические вопросы, тогда как ключевые политические решения принимаются в Нормандском формате. И готовиться к стратегическим решениям нужно заранее.

"Несмотря на то, когда это закончится, когда будет подписан мирный договор, а рано или поздно это произойдет и россияне выйдут из оккупированного Донбасса, а затем и из Крыма, надо делать шаги уже сегодня", - подчеркнул Алексей Резников.Читайте такжеКравчук сделал неожиданное заявление о плане "Б" по Донбассу

Переговоры по Донбассу

  • Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина и Россия не могут договориться по вопросам урегулирования конфликта из-за разного понимания алгоритма реализации Минских соглашений. Москва настаивает на проведении выборов в ОРДЛО перед тем, как будут выведены оттуда российские войска. Украина с этим не согласна и настаивает на реализации противоположного сценария.
  • Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия не собирается идти на компромисс Украине по Донбассу. Единственный вопрос, в котором Москва готова уступить Киеву – это разведение войск, так как такой маневр выгоден россиянам.
  • Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря отметил, что Киев не планирует отказываться от интеграции в НАТО в обмен на прекращение конфликта на Донбассе.

Кабмин новости Украины новости Донбасса Алексей Резников
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