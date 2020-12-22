"Россия уйдет из Крыма и Донбасса": в Кабмине сделали заявление о плане Б

Украина уже запустила реализацию плана Б по Донбассу - Резников / УНИАН

Украина запустила процесс реализации плана Б по Донбассу. Киев не ждет, пока украинские территории будут выведены из-под оккупации России и проводит работу уже сейчас. Война может затянуться на много лет, однако рано или поздно Москва оставит Крым и ОРДЛО. Поэтому ряд мероприятий нужно реализовывать заранее.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников в интервью Суспільне, комментируя вопрос реализации переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе.

По его словам, названия механизмов по реинтеграции – среди которых "план Б" – это условности. Украина уже сейчас работает над таким планом, разрабатывая законодательство, которое должно быть реализовано в ходе переходного периода.Читайте такжеПутин не пойдет на уступки по Донбассу: в СНБО объяснили, как действовать Зеленскому

"Этого не было за 6 лет, у нас конфликтуют нормативные акты, законы, постановления, указы. У нас есть люди, которые были в плену до 2016 года и до сих пор не получили помощи, поскольку не были субъектами получения помощи", - отметил Резников.

Как добавил чиновник, ситуация с нагорно-карабахским конфликтом демонстрирует, что конфликт может затянуться на десятки лет, после чего противостояние может перейти в острую фазу. Все изменилось, так как в Баку дождались новой возможности урегулирования конфронтации.

Отвечая на вопрос о вариантах завершения войны, министр акцентировал внимание на том, что на переговорах в рамках ТКГ решаются тактические вопросы, тогда как ключевые политические решения принимаются в Нормандском формате. И готовиться к стратегическим решениям нужно заранее.

"Несмотря на то, когда это закончится, когда будет подписан мирный договор, а рано или поздно это произойдет и россияне выйдут из оккупированного Донбасса, а затем и из Крыма, надо делать шаги уже сегодня", - подчеркнул Алексей Резников.Читайте такжеКравчук сделал неожиданное заявление о плане "Б" по Донбассу

Переговоры по Донбассу