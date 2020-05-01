"Не хочет видеть в Кабмине": у Зеленского рассказали об отношениях Саакашвили и Шмыгаля

У Дениса Шмыгаля хорошие отношения с Михаилом Саакашвили, утверждает Кирилл Тимошенко / УНИАН

Замглавы Офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что история с возможным назначением бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили прояснится в ближайшие дни.

Сведения о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль не хочет видеть Саакашвили в Кабмине, не соответствуют действительности, рассказал Тимошенко в эфире одного из телеканалов.

По его словам, у премьера хорошие отношения с бывшим чиновником.

"…я думаю, что наша страна только выиграет, если господин Саакашвили будет помогать в реформировании нашей страны… У господина Шмыгаля хорошие отношения с Саакашвили", – утверждает он.

Ранее стало известно, что Михаил Саакашвили претендует на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ. Экс-чиновник говорил, что Владимир Зеленский поручил ему заниматься переговорами с Международным валютным фондом.

Позже глава фракции партии Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия говорил, что глава государства рассматривает другой формат работы с Саакашвили, хотя необходимое количество голосов за его назначение на должность вице-премьера есть.