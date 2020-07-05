Это месть: Сивохо пояснил, для чего боевики закрыли въезд в Украину

Сивохо назвали причину закрытия КПВВ Новотроицкое / УНИАН

Новости Донбасса - боевики закрыли пропуск граждан на КПВВ Новотроицкое для того, чтобы отомстить властям нашей страны.

Такое мнение выразил в интервью Стране бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо. По его словам, "ситуация на КПВВ была очень тяжелая".

"Некоторое количество людей, которых Украина пропустила, ДНР не пропустила. Они остались на нуле. Они чуть ли не в первую ночь не оставались там ночевать. Там посадка и мины кое-где расставлены. Но ничего, ребята справились. То есть и пограничники, и волонтеры. Они озаботились судьбой этих людей. Были поставлены еще дополнительные палатки, возле КПВВ, прямо на территории", – рассказал он.

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При этом Сивохо выразил опасение, как бы закрытие КПВВ не стало "мелкими местными мстями".

"То есть, за что-то кто-то кому-то мстит. А раз они открыли – давайте мы закроем. Теперь вы открыли, а мы закроем. Чтобы это не превратилось в такую мелкую игру политическую", – отметил экс-советник.

Также Главред писал о том, что бывший внештатный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо прокомментировал включение в состав ТКГ по Донбассу журналиста Сергея Гармаша и блогера Дениса Казанского.

Напомним, в рамках ТКГ начали работать журналист Сергей Гармаш, блогер Денис Казанский, врач-травматолог Константин Либстер и юрист, глава ОО Луганское землячество Вадим Горан. Они должны представлять ОРДЛО в противовес членам террористических организаций ЛНР и ДНР, которых в качестве жителей Донбасса приглашает сейчас российская сторона.