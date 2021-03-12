США отреагировали на создание Крымской платформы

США приветствуют новую инициативу Украины Крымская платформа, которая станет следующим шагом в мобилизации партнеров Украины для защиты ее суверенитета.
США приветствуют, инициированное Киевом, создание Крымской платформы, которая направлена на возвращение аннексированного полуострова Украине. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на неформальной встрече Совета Безопасности ООН по Крыму по "формуле Арриа" в Эстонии, пишет Интерфакс-Украина.
"США приветствуют новую инициативу Украины Крымская платформа, которая станет следующим шагом в мобилизации партнеров Украины для защиты ее суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнула Томас-Гринфилд.
Она добавила, что в регионе существует угроза безопасности из-за усиления РФ военного присутствия в Крыму и Черном море.
Дипломат подчеркнула, что конфликт на востоке Украины не является "украинским конфликтом, как это постоянно озвучивают представители России.
"Россия финансирует, вооружает, тренирует, управляет и воюет наряду с ее марионеточными силами и вооруженными группами на востоке Украины. За ее внедрением в Крым последовали ряд убийств и исчезновений по крайней мере десятка оппонентов оккупации", - отметила Томас-Гринфилд.
Она добавила, что все действия должны быть обязательно расследованы, а также призвала власти РФ освободить более 100 украинских политзаключенных.
Возвращение Крыма в состав Украины
- Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ, предусматривающий запуск процесса освобождения Крыма. Также он поручил Кабмину разработать мероприятия, направленные на запуск Крымской платформы.
- Саммит в рамках Крымской платформы должен пройти 23 августа в Киеве. По словам замглавы МИД Эмине Джепаровой, по итогам переговоров должна быть подписана Крымская хартия, в которой зафиксируют проблемные моменты по вопросам полуострова.
- Замминистра по вопросам оккупированных территорий Игорь Яременко 10 марта заявил, что перед стартом Крымской платформы будут приняты законы, регулирующие правовой статус крымчан.
- Совет национальной безопасности и обороны 11 марта утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, документ будет находиться в общем доступе, также его переведут на английский язык и отправят союзникам Украины.