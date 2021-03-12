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США отреагировали на создание Крымской платформы

12 марта 2021, 21:06

США приветствуют новую инициативу Украины Крымская платформа, которая станет следующим шагом в мобилизации партнеров Украины для защиты ее суверенитета.

США,флаг
В США отреагировали на создание Крымской платформы / Reuters

США приветствуют, инициированное Киевом, создание Крымской платформы, которая направлена на возвращение аннексированного полуострова Украине. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на неформальной встрече Совета Безопасности ООН по Крыму по "формуле Арриа" в Эстонии, пишет Интерфакс-Украина.

"США приветствуют новую инициативу Украины Крымская платформа, которая станет следующим шагом в мобилизации партнеров Украины для защиты ее суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнула Томас-Гринфилд.

Она добавила, что в регионе существует угроза безопасности из-за усиления РФ военного присутствия в Крыму и Черном море.

Дипломат подчеркнула, что конфликт на востоке Украины не является "украинским конфликтом, как это постоянно озвучивают представители России.

"Россия финансирует, вооружает, тренирует, управляет и воюет наряду с ее марионеточными силами и вооруженными группами на востоке Украины. За ее внедрением в Крым последовали ряд убийств и исчезновений по крайней мере десятка оппонентов оккупации", - отметила Томас-Гринфилд.

Она добавила, что все действия должны быть обязательно расследованы, а также призвала власти РФ освободить более 100 украинских политзаключенных.

Возвращение Крыма в состав Украины

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