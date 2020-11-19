У Кравчука предупредили Россию о крахе переговоров по Донбассу и сделали заявление

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу должна принять ряд гуманитарных решений.
Делегация Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу обратилась к российской стороне с просьбой ускорить переговоры по вопросам урегулирования конфликта на востоке Украины. Украинская сторона предлагает созвать внеочередные заседания рабочих подгрупп в ТКГ, которые отвечают за решение вопросов в области безопасности, а также гуманитарные и политические направления. Киев призывает освободить всех пленных до Нового года и Рождества.
Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации в ТКГ по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе в Telegram.
Представители делегации Украины призывают российскую сторону к переговорам и готовы в круглосуточном режиме решать актуальные вопросы, которые касаются решения вооруженной конфронтации на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
"Мы предлагаем созвать внеочередное заседание Рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, Рабочей подгруппы ТКГ по политическим вопросам и Рабочей подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам и заверяем о своей готовности работать в режиме 24/7 для ускорения рассмотрения вопросов, которые уже на протяжении многих месяцев находятся на повестке дня соответствующих рабочих подгрупп ТКГ и для принятия трехстороннего контактной группой соответствующих решений", - отмечается в сообщении.Читайте такжеКрах переговоров по Донбассу: Арестович объяснил, как Россия подставляет Путина
Кроме того, украинская делегация акцентирует внимание на важности выполнения договоренностей, достигнутых лидерами стран Нормандского формата 9 декабря 2019 года, и предупреждает россиян об ответственности за срыв соглашений.
"Надеемся на понимание российской стороной степени ответственности за срыв международных договоренностей на высшем уровне, достигнутых 09.12.2019 в Париже", - предупредили в Киеве.
Также Украина настаивает на скорейшем открытии КПВВ со стороны контролируемых Россией и боевиками "ЛДНР" районов Донбасса для возобновления движения.
Подчеркивается, что глава делегации Украины Леонид Кравчук призывает россиян провести обмен пленными по формуле всех на всех до Нового года и Рождества.
Конфликт России и Украины на Донбассе
- В Украинской делегации 3 ноября заявили о наличии плана действий по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Механизм предполагает возвращение под контроль Киева захваченной украино-российской границы в ОРДЛО и проведение выборов в регионе.
- Выборы на отдельных районах Донбассе могут пройти уже в марте 2021 года в том случае, если в начале следующего года будет реализован процесс по выводу иностранных войск с данных территорий.
- Кремль не поддерживает инициативу Киева. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждает, что Минские соглашения предполагают сначала проведение выборов и только после этого возвращение границы под контроль Украины.
- Кравчук утверждает, что существует идея о компромиссном варианте, на основе которого Киев будет поэтапно восстанавливать контроль над захваченными участками границы.