У Кравчука предупредили Россию о крахе переговоров по Донбассу и сделали заявление

Делегация Украины в ТКГ призывает Россию провести обмен пленными/ УНИАН

Делегация Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу обратилась к российской стороне с просьбой ускорить переговоры по вопросам урегулирования конфликта на востоке Украины. Украинская сторона предлагает созвать внеочередные заседания рабочих подгрупп в ТКГ, которые отвечают за решение вопросов в области безопасности, а также гуманитарные и политические направления. Киев призывает освободить всех пленных до Нового года и Рождества.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации в ТКГ по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе в Telegram.

Представители делегации Украины призывают российскую сторону к переговорам и готовы в круглосуточном режиме решать актуальные вопросы, которые касаются решения вооруженной конфронтации на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Мы предлагаем созвать внеочередное заседание Рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, Рабочей подгруппы ТКГ по политическим вопросам и Рабочей подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам и заверяем о своей готовности работать в режиме 24/7 для ускорения рассмотрения вопросов, которые уже на протяжении многих месяцев находятся на повестке дня соответствующих рабочих подгрупп ТКГ и для принятия трехстороннего контактной группой соответствующих решений", - отмечается в сообщении.Читайте такжеКрах переговоров по Донбассу: Арестович объяснил, как Россия подставляет Путина

Кроме того, украинская делегация акцентирует внимание на важности выполнения договоренностей, достигнутых лидерами стран Нормандского формата 9 декабря 2019 года, и предупреждает россиян об ответственности за срыв соглашений.

"Надеемся на понимание российской стороной степени ответственности за срыв международных договоренностей на высшем уровне, достигнутых 09.12.2019 в Париже", - предупредили в Киеве.

Также Украина настаивает на скорейшем открытии КПВВ со стороны контролируемых Россией и боевиками "ЛДНР" районов Донбасса для возобновления движения.

Подчеркивается, что глава делегации Украины Леонид Кравчук призывает россиян провести обмен пленными по формуле всех на всех до Нового года и Рождества.

Конфликт России и Украины на Донбассе